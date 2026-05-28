ANCE Siracusa, focus su bonus assunzioni e incentivi: “opportunità concrete per far crescere imprese e occupazione”

Un confronto tecnico sulle nuove misure dedicate all’occupazione, alla crescita delle imprese e agli incentivi per le assunzioni. È il tema del seminario “Nuove agevolazioni per assunzioni e crescita delle imprese”, organizzato da ANCE Siracusa e dedicato agli strumenti oggi disponibili per sostenere competitività aziendale, sviluppo del capitale umano e nuova occupazione.

Nel corso dell’incontro sono state approfondite le principali agevolazioni introdotte a livello nazionale e regionale: dal Bonus Giovani under 35 alla maxi deduzione del costo del lavoro, passando per gli incentivi all’occupazione femminile, il Bonus ZES e le misure dedicate alle imprese che investono nel Mezzogiorno. Tra i temi centrali affrontati durante il seminario, particolare attenzione è stata dedicata al nuovo “Bonus Giovani 2026”, che prevede esoneri contributivi fino al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35, con agevolazioni rafforzate nelle regioni della ZES unica, tra cui la Sicilia.

Spazio anche agli incentivi destinati all’occupazione femminile. Il “Bonus Donne 2026” prevede infatti sgravi contributivi totali fino a 24 mesi per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito, con importi che possono arrivare fino a 800 euro mensili nelle regioni del Mezzogiorno inserite nella ZES unica. Durante l’approfondimento tecnico si è parlato inoltre della maxi deduzione del costo del personale, misura che consente alle imprese e ai professionisti di dedurre fiscalmente una quota maggiorata del costo sostenuto per i nuovi assunti a tempo indeterminato, con maggiorazioni ulteriori previste per le regioni del Sud.

Analizzate anche le misure regionali della Sicilia dedicate alle assunzioni stabili. La normativa regionale prevede contributi a fondo perduto fino al 10% del costo complessivo del lavoro sostenuto dall’azienda per tre anni, percentuale che può salire al 15% in presenza di specifici requisiti legati a welfare aziendale, sostenibilità ESG, sicurezza sul lavoro e riduzione dell’orario settimanale a 35 ore.

Secondo Giuseppe Motta, delegato area lavoro ODCEC Siracusa e relatore dell’incontro, il nuovo quadro normativo rappresenta “una grande opportunità soprattutto per le imprese del Mezzogiorno che intendono investire su occupazione stabile e qualificata”.

Per Salvo La Rosa, componente del Consiglio generale di Ance Siracusa e presidente della Cassa Edile, il tema degli incentivi alle assunzioni “non riguarda soltanto il sostegno alle imprese, ma anche la capacità del territorio di creare occupazione stabile e contrastare la fuga dei giovani”.

“La competitività delle aziende – ha aggiunto – passa oggi anche dalla capacità di investire sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro. Misure come queste possono rappresentare un’opportunità concreta soprattutto per il tessuto produttivo del Mezzogiorno”.

La Rosa ha inoltre sottolineato l’importanza del dialogo tra imprese, professionisti e istituzioni: “Momenti di confronto tecnico come questo servono a rendere realmente accessibili strumenti spesso complessi ma strategici per la crescita delle aziende”.