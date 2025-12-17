ANCE Siracusa, venerdì 19 dicembre la cerimonia conclusiva del Premio “Massimo Riili – Architecture Award 2025”

ANCE Siracusa annuncia la cerimonia conclusiva del Premio “Massimo Riili – ANCE Siracusa Architecture Award 2025”, prima edizione dell’iniziativa dedicata alla memoria dell’ingegnere Massimo Riili e finalizzata a valorizzare progetti di rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e innovazione progettuale.

La premiazione si terrà venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 10.30, nella sala Ugo Gianformaggio di Confindustria Siracusa, in viale Scala Greca 282.

L’appuntamento rappresenterà un importante momento di confronto professionale e istituzionale, con la partecipazione dei rappresentanti di ANCE Siracusa e Confindustria Siracusa, dei partner istituzionali, dei membri della giuria e dei finalisti. Nel corso dell’evento saranno presentati e premiati i progetti vincitori delle tre categorie previste dal bando: studenti, professionisti e imprese.

La giuria, presieduta da Carmelo Zappulla e composta da Paolo Augliera, Laura Sajia, Gualtiero Parlato, Salvo Puleo e Lilia Cannarella, tutti esperti di comprovata esperienza nel settore, ha lavorato alla valutazione delle proposte pervenute, analizzandole sulla base di criteri quali sostenibilità ambientale, impatto sul territorio, innovazione progettuale e realizzabilità.

Oltre ai premi principali, la giuria assegnerà anche menzioni speciali ai progetti che si sono distinti per qualità architettonica, valore sociale, sostenibilità, capacità innovativa e coerenza con le finalità del premio.

Nel dettaglio, il bando prevede: 10 mila euro al primo classificato della categoria professionisti; per la categoria studenti, 5 mila euro al primo classificato, 3 mila euro al secondo e 2 mila euro al terzo. Infine per la categoria imprese, una menzione speciale con consegna di una targa e la pubblicazione del progetto sui canali istituzionali di ANCE Siracusa.

Alla cerimonia prenderanno parte anche i familiari di Massimo Riili, a testimonianza del forte valore umano e professionale che l’iniziativa intende preservare.

L’evento non si limiterà a un momento celebrativo, ma si propone come un’occasione di dialogo tra mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nel solco della visione di Massimo Riili. Quella di un’idea di sviluppo urbano sostenibile, innovativo e responsabile, capace di interpretare il costruire come atto di responsabilità verso la comunità e il territorio.