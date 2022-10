Anche a Siracusa la commemorazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”: studenti protagonisti

Nella mattinata di venerdì 4 novembre, si svolgerà – anche a Siracusa – la commemorazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, con inizio alle 10 al piazzale IV novembre.

Anche quest’anno, il Prefetto Giusi Scaduto e il Comandante Marittimo Sicilia Contrammiraglio Andrea Cottini hanno inteso rendere gli studenti i veri protagonisti, quale segno tangibile di continuità tra generazioni.

All’Istituto comprensivo Nino Martoglio sarà consegnata la bandiera nazionale con la seguente motivazione: per l’attività sempre ispirata all’interpretazione più alta dei valori universali che presidiano la formazione delle nuove generazioni, ponendo le basi per un sano sviluppo della coscienza civica. Tali sono i presupposti imprescindibili per una consapevole partecipazione dei cittadini di domani alla vita sociale e politica del Paese.

Altro significativo momento sarà la consegna delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”, concesse dal presidente della Repubblica a Concetta Pappalardo e a Giovanni Attard.

Sempre nell’ambito della manifestazione, in vari punti del capoluogo (attività commerciali nel centro storico di Ortigia e centri commerciali) saranno allestite vetrine dedicate alla manifestazione, con il contributo delle Forze Armate.

Inoltre, a sottolineare il ruolo decisivo delle Forze Armate per la sicurezza unitamente alla capacità di una sua declinazione all’insegna della solidale vicinanza e del competente equilibrio, si terrà l’iniziativa “Caserme Aperte” (in calce, siti e orari).

Il Prefetto, Giusi Scaduto, rivolge un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini del Comune e delle Forze Armate di Siracusa per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’importante cerimonia.

Il programma

Piazzale IV novembre, antistante la sede della Capitaneria di Porto di Siracusa

ore 10: ingresso dei Labari e Vessilli delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche, dei Gonfaloni dei Comuni della provincia di Siracusa, del Gonfalone del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e del Gonfalone del Comune di Siracusa, che prenderanno posto nello Schieramento;

ore 10.15: inizio cerimonia.

ore 10.20: alzabandiera e a seguire esecuzione dell’Inno di Mameli;

ore 10.30: consegna bandiera tricolore al Dirigente dell’Istituto scolastico Nino Martoglio;

ore 10.40: lettura dei messaggi pervenuti a cura degli studenti dell’Istituto scolastico Nino Martoglio;

ore 10.50: interventi istituzionali;

ore 11.05: consegna onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”;