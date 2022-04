Anche a Siracusa “nasce” Idea, costituita la sezione del movimento politico

Sabato 2 aprile, nella sede della Pro Loco di Siracusa, in Piazza Santa Lucia si è costituita ufficialmente la sezione di Siracusa del movimento Idea. Realtà politica di carattere provinciale in rapida espansione che conta consensi diffusi su tutto il territorio regionale. Il movimento, nato in un momento di profonda crisi dei partiti tradizionali, fonda le sue ragioni nel recuperare il senso del politico, non più staccato e isolato all’interno dei palazzi ma in mezzo ai cittadini.

Idea si è posto l’obbiettivo di fungere quale anello di giunzione fra le diverse realtà presenti nel territorio, sempre più sole e chiamate ad azioni individuali e l’azione politica oramai ridotta a semplici slogan privi di reali azioni concrete. “Ciò che manca a Siracusa – ha dichiarato il neo Coordinatore del movimento Nicolò Saetta – è una classe politica degna di questo nome, da anni assistiamo a un declino della nostra città vittima di logiche incomprensibili che non fanno altro che alimentare la disillusione verso le istituzioni politiche, i partiti tradizionali sono in crisi da tempo, tale crisi si palesa anche nelle scelte di politica attiva, sempre più deboli e prive di un reale impatto sulla nostra città, sono già 7000 i siracusani che hanno abbandonato la nostra terra, demoralizzati da un territorio privo di prospettive. È avvilente come ancora nel 2022, Siracusa debba essere relegata a fanalino di coda della Sicilia, mai tenuta in considerazione, come non ricordare il discorso relativo all’università, una città che ha tutte le carte in regola per essere un grande polo universitario ma che, ad oggi, risulta essere privo di un reale impianto universitario degno di questo nome. Altro punto dolente è la carenza di una vera e propria identità cittadina, i siracusani non si sentono rappresentati e sembrano ormai rassegnati all’idea che nulla potrà cambiare. Una città dal grande potenziale, non solo turistico, anche imprenditoriale ed industriale. Idea vuole stimolare un dibattito sano, che veda quale focus unico e centrale le politiche territoriali, finalizzato a un miglioramento concreto della nostra bellissima Siracusa“.

Presente anche Tiziano Spada, in qualità di Coordinatore Provinciale. “Idea – ha detto Spada – deve essere un movimento che guarda agli ultimi, a quelli che non spostano i voti di cui spesso la politica si interessa. Vogliamo guardare alle persone in quanto tali, perché riteniamo che la disaffezione nei confronti della politica che ha portato ad avere il 65% dell’astensionismo, sia il frutto delle scelte sbagliate portate avanti in questi anni. È ascoltando le esigenze dei cittadini, stando in mezzo a loro che si possono mettere in campo azioni concrete per risolvere i problemi e ridare credibilità alla politica.”

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, anche lui espressione del movimento, dichiara: “Esprimo grande soddisfazione per l’apertura, anche nel capoluogo, di una sede del nostro movimento politico. I ragazzi hanno trasudato entusiasmo e dimostrato di essere determinati ed appassionati. La buona politica sarà, sicuramente, una naturale conseguenza di questo iniziale ed indispensabile stato d’animo.” Nei prossimi giorni si andranno a definire i ruoli all’interno del movimento, completando la struttura dell’organico della sezione cittadina.