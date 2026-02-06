Anche a Siracusa torna High School Game, la sfida che passa per i valori

Le sfide aiutano a crescere meglio. Lo sottolineano gli organizzatori di High School Game (www.highschoolgame.it), il concorso nazionale e gratuito ideato e promosso da Planet Multimedia, pronto a tornare con l’attesissimo contest dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Un format innovativo che coinvolge da oltre dieci anni migliaia di studenti di istituti scolastici superiori da Nord a Sud, isole comprese, in un agone che non è soltanto un gioco, ma una preziosa occasione per confrontarsi su temi di grande attualità. Il risultato, una gara dove la vera vittoria è quella di imparare a vivere.

Anche quest’anno, fanno parte della lunga lista delle scuole partecipanti alcuni istituti scolastici della Sicilia che inizieranno a sfidarsi con scuole di tutta Italia a partire dal 16 febbraio 2026. Dal Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, al Liceo Vittorio Emanuele III di Patti in provincia di Messina. Dall’IIS E. Fermi di Vittoria, all’IIS A. Rizza – Insolera di Siracusa. Ed ancora, l’ITS P. Branchina di Adrano, l’IPSSAT Rocco Chinnici di Nicolosi e l’IISS Don G. Colletto di Corleone.

Temi caldi su cui prepararsi. Dal bullismo e cyberbullismo alla sicurezza stradale, dalla violenza sulle donne all’educazione ambientale, dallo sport alla sana alimentazione: tematiche su cui migliaia di ragazzi e ragazze si contendono il primo accesso alla finale che si tiene al termine di ogni anno scolastico) attraverso una challenge online sull’App Wicontest (www.wicontest.it).

“Tra le tematiche di confronto per il 2026 – rivela il manager Emanuele Gambino, CEO e Founder di Planet Multimediae e ideatore di H.S.G – la tragedia di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera che ha cagionato la morte di oltre quaranta giovani ed il ferimento di più di cento tra ragazze e ragazzi che stavano festeggiando in allegria l’arrivo del nuovo anno nel locale di tendenza Le Costellation coinvolto da un violento incendio. Una vera e propria strage su cui abbiamo ritenuto opportuno dedicare uno spazio di studio e riflessione. Tra gli argomenti su cui i tanti partecipanti dovranno prepararsi in attesa della finale che si terrà a Civitavecchia nelle giornate del 17 e 18 maggio a bordo di una delle navi da crociera della flotta Grimaldi Lines, abbiamo inserito maggiore spazio alla sicurezza, ma anche alla prevenzione”.

I tornei settimanali – che quest’anno hanno inizio il 16 febbraio – coinvolgono in diretta studenti di tutta Italia che si collegano da scuola, con quiz su tutti i temi, una domanda per ogni argomento – nei quali ragazze e ragazzi di scuole in tutta Italia devono rispondere esattamente a quiz domande legate a temi di grande attualità per passare al turno successivo ed accedere alle nuove date del calendario di quiz multimediali basato sulla gamification.

“L’idea di High School Game è nata da una semplice intuizione: comunicare con giovani è possibile solo attraverso il loro linguaggio – sottolinea Gambino –. Un percorso, oggi, rappresentato dall’interattività, il coinvolgimento, affinché i ragazzi si possano sentire davvero parte di qualcosa di reale ed importante. Il mio percorso professionale passa per mondo della musica, quello dei format e del gioco. Un percorso che mi ha aiutato a comprendere che – anche in riferimento al mondo della scuola – possiamo applicare le medesime dinamiche. Ogni tipo di gara, di competizione si dimostra un’opportunità di confronto e crescita personale, un modo semplice e divertente per accedere a contenuti anche non banali. Attraverso una sfida si può apprendere, spesso, molto, moltissimo”.

Le competizioni si suddividono in tre tipologie: si inizia con le Battle Quiz dove ogni studente si trova in sfida – o per scelta o affidandosi al caso – con i compagni della propria classe, del proprio istituto scolastico o con altri coetanei di scuole di tutta Italia. Si passa al secondo step con i Global Quiz, la sezione in cui un concorrente è chiamato a rispondere a domande inerenti contenuti precisi. Questa sfida trova spunto dalla visione di un video formativo realizzato da un esperto della tematica settimanale; il confronto si basa sui risultati di tutti gli altri studenti d’Italia che, di volta in volta, rispondono ai quesiti. Se queste prime due sfide possono tenersi in qualsiasi momento della settimana, il Live Quiz Show, rappresenta la terza categoria della gara e cade ogni venerdì pomeriggio. L’incontro prevede la partecipazione dello studente ad un evento formativo in diretta streaming, in cui sono previsti ospiti dello show business ed esperti del settore, pronti a dispensare i giovani intenti nelle competizioni, con esperienze e suggerimenti. Il conteggio dei punti – in continuo aggiornamento – avviene sommando quelli accumulati dai singoli studenti nel corso della settimana a quelli raccolti dall’intera classe.

Le sfide si susseguono – anche quest’anno – fino a fine marzo, un periodo in cui i giovani concorrenti hanno a disposizione contenuti testuali e video realizzati grazie alla consulenza di professionisti, esperti, testimonial di associazioni e fondazioni, nonché partner del concorso.

Tra le collaborazioni, da ricordare quella di Rai Cinema Channel, un rapporto rinnovato anche attraverso l’invio e la proiezione di corti con tematiche legate al concorso – e quella con atenei universitari sparsi in tutto il Paese, rapporto che consente agli studenti di accedere ad incontri digitali ed eventi rivolti all’orientamento accademico.

“Come sempre si dice, la prima vittoria è partecipare – ricorda Gambino – A tutti i concorrenti viene riconosciuto l’attestato digitale di partecipazione in cui si evidenzia il totale delle ore di permanenza sull’App, elemento fondamentale per la validità ed il conteggio dei crediti formativi”.

Accedere alla Finale Nazionale Live rappresenta l’ambito traguardo dove gli studenti di tante classi che avranno raggiunto il punteggio migliore, hanno il diritto di accedere assieme ai propri docenti. Anche per l’edizione 2026, il premio in palio consiste in un viaggio di tre giorni a Barcellona a bordo della nave Cruise Grimaldi Lines, un’opportunità preziosa per le prime tre classi classificate assieme al loro docente che dovrà accompagnarle.