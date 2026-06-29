Anche Floridia emana l’ordinanza per il benessere degli animali di affezione

Anche il Comune di Floridia, così come diversi altri comuni della provincia di Siracusa ha emanato l’ordinanza per il benessere degli animali di affezione legato alle temperature estive estreme. Il provvedimento vieta di lasciare cani e gatti in spazi esterni come balconi o terrazze tra le 11 e le 18, specialmente se privi di ombra o acqua.

L’ordinanza del sindaco Carianni è attiva dall’1 giugno e resterà in vigore fino a fine settembre per prevenire gravi danni alla salute animale, inclusi colpi di calore e disidratazione. I proprietari hanno l’obbligo di garantire un ambiente sicuro e ventilato, pena sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 1.500 euro. La vigilanza sull’osservanza di queste norme è affidata alla Polizia Locale e alle autorità veterinarie competenti.

L’ordinanza sindacale del Comune di Floridia introduce specifici divieti e obblighi per tutelare il benessere degli animali d’affezione (come cani e gatti) durante la stagione estiva. I principali divieti e le disposizioni includono il divieto di detenzione all’aperto nelle ore critiche: È vietato detenere animali d’affezione, anche solo temporaneamente, tra le 11 e le 18 in luoghi esposti quali balconi, terrazze, cortili, verande, aree esterne o recinti

Il divieto si applica specificamente in presenza di esposizione diretta ai raggi solari e temperature elevate, assenza di un’ombreggiatura permanente, ventilazione insufficiente, mancanza di acqua fresca facilmente accessibile, impossibilità per l’animale di accedere a spazi interni idonei. Oltre ai divieti, l’ordinanza impone ai proprietari di garantire sempre un’idonea protezione dal sole, la costante disponibilità di acqua e un’adeguata custodia anche durante le proprie assenze

In caso di violazione, l’ordinanza prevede sanzioni amministrative che vanno da euro 250 a euro 1.500, fatte salve le conseguenze penali nei casi di grave pericolo o sofferenza per l’animale.