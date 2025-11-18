Anche la Sicilia ebbe i suoi gladiatori: com’era l’Anfiteatro romano di Siracusa con i suoi giochi e spettacoli

L’Anfiteatro romano di Siracusa, risalente all’età imperiale (III-IV secolo d.C.), è uno dei più imponenti edifici di questo tipo presenti in Sicilia. Testimone della vita spettacolare dell’antica città, l’anfiteatro ospitava combattimenti di gladiatori, venationes con animali feroci e perfino naumachie, battaglie navali all’interno di un’arena allagata.
Struttura e dimensioni
Di forma ellittica, i diametri esterni misurano 140 x 119 metri. L’anfiteatro fu in parte scavato nella roccia del Temenite, mentre le spoliazioni spagnole del XVI secolo hanno distrutto gran parte della struttura in elevato. L’arena, larga 70 metri e lunga 40, era cinta da un alto podio, con corridoi sotterranei utilizzati per l’uscita dei gladiatori e delle belve. Altri due ambulacri correvano a livelli più alti, con scale per consentire agli spettatori di raggiungere i propri posti. Un portico completava la costruzione.
Oggi, chi visita il monumento può entrare attraverso l’ingresso secondario a Sud. Il giardino che precede l’anfiteatro ospita imponenti sarcofagi provenienti dalle necropoli di Siracusa e di Megara Hyblaea. Sulla sommità del corridoio che circondava l’arena sono ancora visibili i blocchi in marmo con i nomi dei proprietari dei posti.
Al centro dell’arena si trova un ampio ambiente rettangolare, collegato da un canale scavato lungo l’asse Sud. Questi spazi erano coperti e servivano all’allestimento degli spettacoli e delle infrastrutture necessarie per gli eventi.
Spettacoli e funzioni
L’anfiteatro romano di Siracusa era il cuore della vita spettacolare cittadina. Tra le principali attrazioni:
-Combattimenti gladiatori: lotte tra gladiatori per il divertimento del pubblico.
-Venationes: cacce e combattimenti con animali feroci ed esotici.
-Naumachie: vere e proprie battaglie navali che si svolgevano in un’arena allagata.
Scavi e recupero
Dopo secoli di abbandono e spoliazioni, l’anfiteatro fu riportato alla luce nel 1839, permettendo di riscoprire un patrimonio unico di architettura e spettacolo romano in Sicilia. Oggi rappresenta una delle principali attrazioni archeologiche di Siracusa, testimoniando la vita e le tradizioni dei gladiatori siciliani e della città durante l’età imperiale.
