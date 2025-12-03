Anche l’Albatro Siracusa corre per le Olimpiadi: capitan Gianluca Vinci porterà la torcia

Ci sarà anche il capitano della Teamnetwork Albatro Gianluca Vinci tra gli oltre 1000 tedofori che porteranno in mano la torcia olimpica di Milano Cortina 2026. Toccherà a lui un tratto del passaggio in provincia di Siracusa.

“Portare la fiamma olimpica nella mia città è per me un’emozione unica oltre che un grande onore – commenta un emozionato Gianluca Vinci – Essere stato selezionato come tedoforo è una bella soddisfazione, porterò la fiamma olimpica con orgoglio. Condivido questo traguardo con tutte le persone che mi sostengono giornalmente e per chi crede nello sport. È un piccolo sogno che si realizza e non vedo l’ora che arrivi questo momento”.

Grande emozione in casa Albatro.

“Un riconoscimento per l’intero movimento della pallamano – ha detto il presidente Vito Laudani – e per la nostra grande famiglia biancoblu. Sarà un altro pezzo della nostra storia”.