Anche un’effige della Madonnina delle Lacrime di Siracusa in viaggio verso Gaza

C’è stato tempo anche per una simbolica ma alquanto importante consegna ieri alla Marina dopo l’arrivo delle imbarcazioni della Flotilla pronte a partire verso Gaza.

All’equipaggio è stata infatti donata un’effige della Madonnina accompagnerà il cammino come simbolo di speranza e di pace.





Il sindaco Francesco Italia, presente all’iniziativa, ha espresso con parole semplici ma profonde il significato del gesto: “Tra le onde del Mar Mediterraneo con la Flotilla verso Gaza, c’è un’effige della nostra Madonnina, in viaggio per la pace. Grandissima emozione oggi alla Marina di Siracusa”.

Il conferimento dell’immagine sacra alla missione non è solo un atto di devozione, ma anche un messaggio universale: il Mediterraneo, spesso teatro di conflitti e tragedie umanitarie, si fa in questa occasione ponte di dialogo e speranza.