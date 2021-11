Ancora maltempo in provincia di Siracusa: ieri sera strade allagate, tombini saltati e auto in panne

Ancora maltempo, ieri, a Siracusa dove un temporale si è abbattuto nella serata: si sono registrati allagamenti, tombini saltati, auto in panne, e strade che sono diventate fiumane, il tutto a spese della viabilità che ne ha risentito.

A Pachino il plesso di via Cirinnà dell’istituto “Silvio Pellico” oggi rimarrà chiuso. Le “scuole vecchie” sono rimaste colpite dal forte acquazzone che si è abbattuto ieri nella Sicilia orientale, e la forte intensità della pioggia è riuscita a danneggiare una porzione della copertura della struttura di via Cirinnà, causando infiltrazioni di acqua piovana.

Il danno causato dal maltempo ha reso impraticabile l’istituto e le aule, così il dirigente scolastico, Liliana Lucenti, ha segnalato quanto accaduto agli uffici comunali e il sindaco, Carmela Petralito, ha disposto la chiusa dell’edificio per la giornata di venerdì. Darà in programma un intervento di messa in sicurezza e ripristino della struttura.

Ad Augusta a causa delle forti piogge si è di nuovo allagato l’ingresso della città. È consigliabile non transitare da viale America, ma effettuare il percorso alternativo dal bivio, sulla strada per Villasmundo, che porta alla strada per Brucoli, arrivare fino a Monte Tauro e proseguire per il lungomare Rossini. Allagamenti anche sulla strada per Brucoli e nella zona della “Fontana”.

A causa del maltempo è avvenuta una frana in zona Giambra tra Ferla e Cassaro e, quindi, la SP45 direzione Siracusa non era transitabile. Le auto hanno dovuto utilizzare percorsi alternativi via Sortino o Palazzolo Acreide. Il Libero Consorzio di Siracusa sta disponendo il divieto di transito, la carreggiata verrà liberata nelle prossime ore, ma in via precauzionale per evitare danni dal probabile distacco di altro materiale roccioso, la strada rimarrà intransitabile fino a nuove disposizioni