Ancora nessuna notizia di Antonino Cusmano, ricerche in atto da Siracusa a Portopalo

Dal tardo pomeriggio di martedì 2 settembre, le unità navali della Guardia Costiera di Siracusa, Augusta e dell’Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di Capo Passero ed i velivoli del Secondo Nucleo Aereo – Guardia Costiera di Catania, sotto il coordinamento del 11° MRSC (Maritime Rescue Sub Center) della Direzione Marittima di Catania, sono impegnati in una incessante attività di ricerca di un diportista di anni 72 anni, Antonino Cusmano, disperso in mare. Le operazioni SAR (Search and Rescue) sono scattate a seguito di una segnalazione, effettuata dai familiari del disperso, di mancato rientro del loro congiunto nel porto di Marzamemi.

Dalla ricostruzione è emerso che l’uomo, nella tarda mattinata di lunedì 1 settembre, era uscito in mare, da solo, dal porto di Marzamemi con il proprio natante, un open in vetroresina di circa 5,50 metri di colore bianco e beige con un motore fuoribordo da 40 cavalli, senza fare più rientro.





A seguito di una perlustrazione di un mezzo aereo della Guardia Costiera, nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre è stato rinvenuto il natante alla deriva, senza nessuno a bordo, a circa 12 miglia al traverso della località Lido di Noto. Le ricerche, pertanto, proseguono senza sosta con l’impiego di mezzi navali ed aerei della Guardia Costiera, con l’ausilio di velivoli della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco e dell’Aeronautica.

L’area delle operazioni di ricerca interessa le acque del compartimento marittimo di Siracusa, da nord a sud fino a Portopalo di Capo Passero e, al riguardo, è stato anche emesso un “Avviso ai naviganti” per richiedere la massima attenzione da parte di chi si trovasse a transitare nel tratto di mare indicato.

Il natante, a bordo del quale sono stati rinvenuti gli effetti personali del 72enne, incluso il cellulare attivo, sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.