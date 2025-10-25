Ancora riflettori accesi sul depuratore Ias di Priolo: per l’ex assessore Salvo Cavarra l’unica strada è l’utilizzo civile

Il tema cruciale del futuro dell’impianto di depurazione IAS (Industria Acque Siracusane) e della tutela ambientale è tornato al centro del dibattito con la convocazione del Consiglio comunale di Siracusa, su iniziativa dei gruppi consiliari, per discutere il convogliamento dei reflui di Siracusa, Floridia e Solarino al depuratore. Questo ha riacceso l’attenzione su una questione che coniuga tutela ambientale e salvaguardia occupazionale per i 60 lavoratori dell’impianto IAS, ma soprattutto la convenienza costi-benefici per un’efficace depurazione del Porto Grande di Siracusa a tutela dei cittadini.

Lo ha confermato l’amministratore giudiziario IAS in risposta all’intervento del consigliere Simone Ricupero, riguardo all’effettivo efficientamento e alla funzionalità dell’impianto, chi sosterrebbe i costi della canalizzazione a IAs e se Ias possa gestire questa quantità di reflui. L’amministratore ha risposto in maniera chiara ed esaustiva, dicendo che Ias oggi gode di un ottimo stato di salute (bilanciato e manutentivo), può da subito garantire un’ottima capienza e qualità di depurazione e, con un accordo stabilito tra le parti, sostenere i costi recuperando i benefici sulla tariffa dilazionata. Si tratta di una soluzione sicuramente vantaggiosa e a basso costo per il Comune di Siracusa.

“Oggi – dice l’ex assessore Salvo Cavarra – alla luce della situazione reale dell’impianto e del progressivo disimpegno dei grandi utenti industriali, la strada più concreta resta quella di un utilizzo civile del depuratore, anche a tutela dei piccoli utenti dell’indotto industriale che così non rischierebbero di rimanere senza depurazione, con conseguente pericolo per il territorio”. L’ipotesi di convogliare i reflui dei tre Comuni è stata definita un primo passo importante ma è condizionata alla necessità di rigorose valutazioni tecniche e ambientali per scongiurare ricadute negative sul depuratore di Canalicchio. Si è inoltre riproposta la soluzione di allacciare la depurazione di Augusta al sistema IAS, anziché costruire un nuovo impianto, per un’eliminazione più rapida degli scarichi a mare e una riduzione dei costi. Ma tale ipotesi non è stata accolta dal Comune di Augusta con il commissario regionale che ha pubblicato il bando per il depuratore megarese.

“Difendere l’impianto IAS significa difendere 60 famiglie, la dignità del lavoro e il diritto di un intero territorio a credere ancora nel proprio futuro – conclude Cavarra – Finalmente il consiglio comunale, dalla parte dei cittadini, ha piantato un “piccolo seme” per la tutela del mare. Critico l’assenza della deputazione regionale al dibattito su un tema così rilevante per la città ma mi rivolgo al Governo: dall’assise di ieri è stato sancito un punto importante, ora spetta alla Regione innaffiarlo e farlo crescere. Vogliamo andare avanti o la Regione vuole continuare a dormire?”.