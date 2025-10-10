Siracusa, ancora tensione tra il Partito democratico e Grande Sicilia: a Gerratana replica Mangano

Ancora tensione tra il Partito democratico e Grande Sicilia. Dopo il botta e risposta tra il senatore del Pd, Antonio Nicita, e il deputato regionale di GS, Giuseppe Carta, in merito a criteri e ragioni di mobilità tra comuni e reti di relazioni politiche, adesso lo scontro si sposta a livello di partito.

Il Pd provinciale di Siracusa, per voce del segretario provinciale Piergiorio Gerratana, ribadisce il proprio impegno per la trasparenza e la legalità: “Il Sen. Nicita ha posto un tema sulla possibile sussistenza di relazioni politiche trasversali sistemiche e ripetute che si estendono a scelte di Enti locali in diverse materie, emerse a più riprese e denunciate nella stampa, e sui quali il PD intende accendere un faro in questa provincia, per verificarne la sussistenza e la natura. A questo tema enorme ha risposto, a stretto giro, in modo aggressivo e piccato e con il suo riconosciuto stile, sentendosene evidentemente il destinatario unico, l’on. Carta, deputato regionale e Sindaco di Melilli. Carta muove “accuse” minacciose, peraltro incomprensibili, a persone a caso legate al PD provinciale su questioni del tutto indipendenti da atti amministrativi, in una evocazione del ‘così fan tutti’. Accuse in merito alle quale risponderà nelle sedi opportune. L’on. Carta tenta maldestramente di fare di tutta l’erba un fascio e di intimorire il Pd della provincia di Siracusa, che da una simile reazione trae invece ulteriore convincimento per andare avanti nella sua richiesta di trasparenza. Sul piano politico, la risposta dell’On. Carta, che peraltro chiama a sua difesa altri sindaci, come già fatto sulla vicenda TMB, vicenda tuttora aperta, rivela che il Sen. Nicita ha, ancora una volta, colto nel segno, indicando un nervo scoperto, in merito al quale rassicuriamo l’on. Carta che l’azione del PD provinciale non può che continuare”.

Grande Sicilia esprime invece piena solidarietà al deputato Giuseppe Carta, schierandosi senza riserve al fianco del proprio leader politico. A prendere posizione è Manuel Mangano, Commissario Costituente di Grande Sicilia: “Conosco l’Onorevole Giuseppe Carta e so bene che sa perfettamente distinguere tra fatti oggettivi inconfutabili e ricostruzioni di parte tese a suggestionare l’opinione pubblica. Se il PD Siracusa annuncia querele, Grande Sicilia sarà al Suo fianco, certa che saprà difendersi – come sempre ha fatto – in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, dimostrando anche in questo caso la solidità delle Sue affermazioni. Non mi pare proprio che l’assunzione di una consigliera nello stesso Comune in cui esercita il ruolo elettivo di rappresentante del popolo, possa essere derubricata – come asserito improvvidamente dal segretario Gerratana – a ‘questione del tutto indipendente da atti amministrativi. È certamente un atto amministrativo (oltre che politico) impugnare al Tar l’autorizzazione concessa per la realizzazione di impianti fotovoltaici o tacere su progetti per costruire impianti di smaltimento/trattamento rifiuti. Invito il Pd siracusano a chiarire con trasparenza quali sono le ‘questioni indipendenti da atti amministrativi’ a cui si riferisce. Le vicende su cui si vorrebbe censurare l’operato dell’On. Carta sono tutte datate nel tempo e vengono rispolverate ciclicamente per mancanza di argomenti. Faccio un cattivo pensiero: è davvero singolare che questi attacchi seguano l’elezione del Presidente del Libero Consorzio dei Comuni e soprattutto la nomina del Consiglio di Sorveglianza della società Aretusacque, avvenute – ricordo a me stesso – con ampie maggioranze dei sindaci della Provincia di Siracusa. Grande Sicilia Siracusa invita l’On. Carta a proseguire a testa alta, ribadisco la piena fiducia nel nostro rappresentante e la disponibilità a sostenerlo in ogni sede”.