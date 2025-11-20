Ancora un incidente sulla Maremonti: c’è un ferito

Ancora un incidente stradale, a distanza di 24 ore, questa volta autonomo, sulla SP 14 “Maremonti”, all’altezza del KM 22, a ridosso del centro abitato di Canicattini Bagni nei pressi dello stadio comunale.

Un’auto, guidata da un giovane, in direzione Siracusa, nella tarda mattinata di oggi, per cause al vaglio della Polizia Municipale e dei Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, per cui non si può escludere anche al pessimo stato del manto stradale che non garantisce più aderenza e sicurezza ai mezzi, ha sbandato pericolosamente andando ad impattare sul guardrail laterale.

Il giovane ferito, fortunatamente non in modo grave, prontamente soccorso è stato trasportato all’ospedale di Siracusa.

«È un ciclo continuo che siamo ormai stanchi di contare – ha dichiarato il Sindaco Paolo Amenta – e con l’arrivo delle piogge, il manto stradale ormai vecchio e insicuro, diventerà come sempre viscido e pericoloso per chiunque anche nel più rigido rispetto dei limiti di velocità. La mancanza poi della segnaletica stradale orizzontale e in molti tratti anche di quella verticale, alla non pulizia delle caditoie laterale e dei rami degli arbusti che da tempo coprono i guardrail, e la sera alla scarsa visibilità per mancanza o inadeguatezza dell’illuminazione, non fanno altro che aggravare il quadro disastroso di una delle più importanti arterie che collega Siracusa e la costa ai Comuni della zona montana. Non possiamo che ribadire e chieder al Presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, con il quale abbiamo aperto un dialogo su questo problema, di intervenire urgentemente e rassicurare così i cittadini di quest’area e quanti transitano sulla Maremonti».