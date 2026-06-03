Ancora una rissa notturna a Marzamemi. E c’è chi invoca la sospensione di alcool e musica

Dopo l’ennesimo episodio di lite verificatosi a Marzamemi, Alex Guastelluccia, portavoce del Comitato Civico “Pachino Sicura”, torna a chiedere un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale e delle autorità competenti.

«Da mesi – dichiara Guastelluccia – assistiamo a episodi che compromettono la sicurezza e la serenità di residenti, famiglie e visitatori. Gli appelli al senso di responsabilità, al rispetto delle regole e alla civile convivenza evidentemente non sono stati sufficienti».

Il portavoce del Comitato esprime inoltre un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

«Carabinieri, Polizia e tutti gli operatori impegnati nei servizi di controllo stanno facendo la loro parte con professionalità e dedizione. A loro va la gratitudine della cittadinanza. Tuttavia non si può pensare che il problema venga affrontato esclusivamente attraverso la loro presenza. Occorrono scelte amministrative precise e coraggiose».

Secondo Guastelluccia, gli ultimi episodi impongono misure straordinarie. «Se una parte di chi frequenta la movida non ha compreso fino ad oggi il valore del rispetto delle regole e della sicurezza collettiva, allora bisogna intervenire con fermezza. Per questo chiediamo al Sindaco di adottare immediatamente un’ordinanza che sospenda la somministrazione di bevande alcoliche e le attività musicali nelle aree maggiormente interessate dai problemi di ordine pubblico».

«Può apparire una misura severa – prosegue – ma la sicurezza pubblica deve avere la priorità assoluta. È preferibile assumere oggi decisioni impopolari piuttosto che dover domani commentare fatti ancora più gravi».

Il Comitato Civico “Pachino Sicura” ribadisce infine la necessità di riportare Marzamemi a condizioni di piena sicurezza e vivibilità. «Marzamemi deve essere conosciuta per la sua bellezza, la sua storia e la sua capacità di accogliere, non per le risse e i disordini. È arrivato il momento delle decisioni. Il tempo delle passerelle è finito».