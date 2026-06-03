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Ancora una rissa notturna a Marzamemi. E c’è chi invoca la sospensione di alcool e musica

"È preferibile assumere oggi decisioni impopolari piuttosto che dover domani commentare fatti ancora più gravi"

"È preferibile assumere oggi decisioni impopolari piuttosto che dover domani commentare fatti ancora più gravi"

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Dopo l’ennesimo episodio di lite verificatosi a Marzamemi, Alex Guastelluccia, portavoce del Comitato Civico “Pachino Sicura”, torna a chiedere un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale e delle autorità competenti.

«Da mesi – dichiara Guastelluccia – assistiamo a episodi che compromettono la sicurezza e la serenità di residenti, famiglie e visitatori. Gli appelli al senso di responsabilità, al rispetto delle regole e alla civile convivenza evidentemente non sono stati sufficienti».

Il portavoce del Comitato esprime inoltre un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

«Carabinieri, Polizia e tutti gli operatori impegnati nei servizi di controllo stanno facendo la loro parte con professionalità e dedizione. A loro va la gratitudine della cittadinanza. Tuttavia non si può pensare che il problema venga affrontato esclusivamente attraverso la loro presenza. Occorrono scelte amministrative precise e coraggiose».

Secondo Guastelluccia, gli ultimi episodi impongono misure straordinarie. «Se una parte di chi frequenta la movida non ha compreso fino ad oggi il valore del rispetto delle regole e della sicurezza collettiva, allora bisogna intervenire con fermezza. Per questo chiediamo al Sindaco di adottare immediatamente un’ordinanza che sospenda la somministrazione di bevande alcoliche e le attività musicali nelle aree maggiormente interessate dai problemi di ordine pubblico».

«Può apparire una misura severa – prosegue – ma la sicurezza pubblica deve avere la priorità assoluta. È preferibile assumere oggi decisioni impopolari piuttosto che dover domani commentare fatti ancora più gravi».

Il Comitato Civico “Pachino Sicura” ribadisce infine la necessità di riportare Marzamemi a condizioni di piena sicurezza e vivibilità. «Marzamemi deve essere conosciuta per la sua bellezza, la sua storia e la sua capacità di accogliere, non per le risse e i disordini. È arrivato il momento delle decisioni. Il tempo delle passerelle è finito».


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