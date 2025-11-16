Ancora visite gratuite al medagliere del museo Paolo Orsi di Siracusa

Continua la campagna del progetto Unicom di Cna Pensionati per la scoperta di tesori della cultura e della storia di Siracusa. E continua quindi la serie di visite guidate gratuite che UniCom-CNA Pensionati mette e disposizione per chi volesse visitare il Museo “Paolo Orsi” di Siracusa ed in particolare il suo Medagliere ormai famoso in tutto il mondo.

Le visite guidate gratuite al Medagliere del Museo Paolo Orsi continuano quindi domenica 7 dicembre alle 9. Chi dovesse essere interessato deve prenotarsi al numero 339.2612935. A fare a guida la esperta del Medagliere Rosalba Riccioli.