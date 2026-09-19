Andava in giro con un’ascia alla cinta dei pantaloni: denunciato a Priolo

Cronaca · polizia

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica sicurezza di Priolo Gargallo, hanno denunciato un uomo di 55 anni per il reato di porto di oggetti atti a offendere.

Lo stesso, a seguito di un controllo su strada mentre era alla guida di un motociclo nei pressi della centrale piazza Quattro Canti, è stato trovato in possesso di una grossa accetta infilata nella cintura.

A seguito dei successivi controlli, lo stesso è risultato, altresì, privo di patente di guida e assicurazione.