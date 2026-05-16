Andrea Carpenzano approda nel Gran Turismo, il pilota siracusano al via nella Lotus Emira Cup

Nuova e prestigiosa avventura per il pilota siracusano Andrea Carpenzano, pronto a misurarsi in una delle sfide più interessanti della stagione automobilistica 2026. Carpenzano entrerà infatti nella scuderia Lotus per prendere parte alla Lotus Emira Cup, campionato dedicato alla nuova sportiva della casa britannica, inserito nel palcoscenico dell’FX Racing Weekend, contenitore di grande rilievo nel panorama motoristico internazionale Gran Turismo che si disputa nei più prestigiosi circuiti italiani come Misano, Monza e la pista francese di Paul Ricard. Per il driver aretuseo si tratta di un passaggio importante, che conferma il suo percorso di crescita e il consolidamento in ambito nazionale. La Lotus Emira Cup si disputa in contesti di assoluto prestigio, condividendo il fine settimana con serie di alto profilo come il World GT Fanatec e l’European GT, elementi che impreziosiscono ulteriormente la cornice in cui Carpenzano sarà chiamato a recitare un ruolo da protagonista.

L’impegno nella Lotus Emira Cup rappresenta per Andrea Carpenzano un’esperienza particolarmente significativa anche dal punto di vista tecnico e strategico ma di crescita agonistica, in quanto si passa dalla categoria Turismo a quella Gran Turismo. Il campionato rientra infatti nella filosofia delle competizioni Gran Turismo, gare in cui velocità e prestazione pura devono necessariamente convivere con aspetti fondamentali come gestione gomme, strategie di gara, controllo dei tempi e, soprattutto, cambio pilota obbligatorio. Non si tratta dunque soltanto di spingere al massimo, ma di interpretare la corsa con intelligenza, continuità e capacità di lettura delle varie fasi del weekend. Un format studiato per valorizzare non solo la qualità del mezzo, ma anche la completezza dei piloti e l’organizzazione del team.

In questa nuova avventura, Carpenzano dividerà l’abitacolo con Giovanni Grasso, altro nome di spicco del motorsport tricolore, fresco del titolo di campione italiano della Twingo Cup. Una coppia, dunque, di assoluto valore, che unisce esperienza, velocità e mentalità vincente. Dal canto suo, Andrea Carpenzano si presenta ai nastri di partenza forte del titolo di campione italiano One Cup Series, risultato che ne certifica la crescita e la competitività. L’unione tra i due profili lascia intravedere un equipaggio estremamente interessante, costruito per affrontare un campionato dove affiatamento, adattamento e capacità di gestione saranno determinanti.

Per il pilota siracusano, l’approdo in Lotus rappresenta una tappa di grande significato in un percorso costruito con costanza, sacrificio e risultati. Negli ultimi anni Carpenzano si è messo in evidenza per la propria versatilità e per una progressiva maturazione agonistica, fino alla conquista del campionato italiano One Cup Series 2024, che gli ha permesso di rafforzare il proprio status nel panorama delle ruote coperte. La chiamata della Lotus e l’ingresso in un campionato specialistico come la Emira Cup segnano ora un ulteriore salto di qualità, in un contesto internazionale e altamente competitivo, dove il livello tecnico sarà elevatissimo e ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Correre all’interno dell’FX Racing Weekend significa inserirsi in una piattaforma di grande visibilità, capace di attirare addetti ai lavori, appassionati, sponsor e media. Per Carpenzano, dunque, non sarà soltanto un’occasione sportiva, ma anche una vetrina importante per consolidare il proprio nome in un ambiente sempre più selettivo. Il format della Lotus Emira Cup, pensato dalla casa madre britannica, punta infatti a esaltare lo spirito racing del marchio e a offrire uno spettacolo tecnico e agonistico di alto profilo. In un contesto del genere, il pilota siciliano avrà l’opportunità di confrontarsi con avversari qualificati e di misurare le proprie ambizioni in un campionato che promette equilibrio, intensità e grande spettacolo.

L’ufficializzazione dell’impegno di Andrea Carpenzano nella Lotus Emira Cup è destinata a richiamare notevole attenzione, soprattutto in Sicilia, dove il pilota siracusano rappresenta una delle realtà più interessanti del motorsport. La stagione si annuncia ricca di fascino e contenuti tecnici, con un programma che si svilà in appuntamenti di grande richiamo e su piste di assoluto livello.