Andrea Carpinteri, 15 anni da Solarino si è esibito a Casa Sanremo 2026

Con gli occhi sognanti, emozione e tanta voglia di fare. Con questo stato d’animo Andrea Carpinteri parla della sua esperienza a Sanremo.

A soli 15 anni, Andrea, giovane cantante originario di Solarino, è proprio oggi è stato protagonista a Casa Sanremo 2026, uno degli spazi più prestigiosi che affiancano il Festival della Canzone Italiana.

Andrea si avvicina alla musica prestissimo: inizia a cantare all’età di 4 anni e a 6 anni frequenta già la sua prima scuola di canto. Oggi studia al Liceo Classico Gargallo – indirizzo musicale di Siracusa, dove segue il corso di pianoforte con il maestro Rosario Cicero. Parallelamente continua la sua formazione vocale presso la scuola L’Arte del Canto del maestro Nunzio Gambini e la W.M.A Academy del maestro Vincenzo Capasso, autore del brano “La ragazza della mia vita”, che Andrea presenterà proprio a Casa Sanremo.

Il grande pubblico lo conosce grazie alla partecipazione alla prima edizione di “Io Canto Generation” nel 2023, dove Andrea è stato uno dei volti più amati e acclamati. Ha conquistato il regista Roberto Cenci, Gerry Scotti, che non ha mai nascosto la sua stima nei suoi confronti, e grandi nomi della musica italiana. Nella prima puntata ha emozionato Albano Carrisi interpretando “È la mia vita”, mentre nella seconda puntata lo stesso Albano lo ha voluto accanto a sé per cantare insieme “Nel sole”.

Nel corso del talent Andrea ha condiviso il palco anche con Anna Tatangelo, con cui ha cantato “Ragazza di periferia”, brano poi riproposto il 6 gennaio 2024 a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Non sono mancati momenti di spettacolo con Orietta Berti e Michelle Hunziker sulle note di “Mille”, oltre a esibizioni più leggere e folkloristiche insieme a Gerry Scotti, Albano e Claudio Amendola. Andrea ha chiuso l’edizione come uno dei sei finalisti.

Nel 2024 è tornato come ospite nella seconda edizione del programma, cantando nuovamente con Albano Carrisi il celebre brano “Mattino”, confermando maturità artistica e presenza scenica nonostante la giovane età.

A dicembre 2025 arriva un’altra importante conferma: Andrea viene selezionato, insieme ad altri tre ragazzi, dalla casa discografica M.C. Music Records per incidere un singolo. Nasce così il gruppo The Young Hopes, che debutta con il brano “Piccoli Grandi Eroi”, uscito a dicembre e accolto con entusiasmo.