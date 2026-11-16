Angela Nobile e Barbara Catera tra premi, teatro e inediti: il 25 novembre a Priolo

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Video · L'intervista

Due premi in un mese, uno spettacolo che ormai è un appuntamento fisso e due nuovi brani in arrivo. È un periodo intenso per Angela Nobile e Barbara Catera, ospiti di Siracusa News per raccontare i loro progetti.

I premi a Napoli e Roma

A ottobre il loro brano “Zagara miele e sale” ha vinto due riconoscimenti, uno a Napoli e uno a Roma, come miglior videoclip e miglior canzone. Il pezzo è uscito qualche anno fa e continua a dare soddisfazioni. “In quel brano abbiamo messo tutto il nostro amore per questa terra e per la musica”, racconta Angela Nobile.

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Il duo ha scelto di andare controcorrente. “È un momento storico in cui tutto è velocissimo: un telefono dopo sei mesi è già vecchio, una canzone dopo sei mesi non se la ricorda più nessuno – spiegano – Abbiamo deciso di tirare il freno a mano, di fermarci, ascoltarci e capire dove vogliamo andare”. Pesa anche l’aspetto economico: i loro lavori sono autoprodotti o realizzati con l’aiuto di sostenitori, quindi non è possibile pubblicare un brano ogni pochi mesi. Nel frattempo si sono dedicate ai live, ai viaggi e all’osservazione della realtà, che per loro sono il punto di partenza di ogni ispirazione.





Il 25 novembre al teatro di Priolo

Come ogni anno, mercoledì 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, saranno in scena al teatro di Priolo. Nel cast ci sono solo donne, tranne un ragazzo che interpreta la figura maschile. L’anno scorso lo spettacolo era dedicato a figure come Rosa Balistreri. Quest’anno ripercorre la storia della donna: dalle origini, quando il suo ruolo era limitato a quello di madre e casalinga, al diritto di voto, che all’inizio era “una libertà più estetica che concreta”, fino a oggi.

Per le due artiste il tema non può ridursi a una sola giornata né ai titoli di cronaca. “Bisogna lavorare ogni giorno sulle nuove donne e sui nuovi uomini, perché tutto parte dall’educazione”, spiegano. L’esperienza a scuola lo conferma: tra i ragazzi capita ancora che a un’offesa verbale si risponda alzando le mani.

Al centro c’è anche il tema dell’indipendenza. “Viviamo in una società fondata sul patriarcato, spesso in modo del tutto inconsapevole. Non è una colpa degli uomini o delle donne, è una questione culturale” raccontano. L’invito alle ragazze è chiaro: “Studiate, specializzatevi e guadagnate i vostri soldi. L’indipendenza economica è quella che fa la differenza”

I due inediti

Sono in lavorazione due nuovi brani. Il primo, “Fumu lentu”, è una serenata siciliana “alla vecchia scuola”. Parla di un amore che consuma anche quando è sereno e ricambiato, “come un fumo lento che sale“. A differenza dei lavori precedenti, l’arrangiamento è essenziale, per lasciare spazio al testo. L’uscita è prevista prima di Natale, “se riusciamo a trovare le risorse”

Il secondo è un pezzo “super potente ed estivo”, dedicato all’amore per la Sicilia, ai suoi colori e alle eccellenze che la fanno conoscere nel mondo. Ci sarà la collaborazione di un musicista di cui, per scaramanzia, il duo non vuole ancora fare il nome.