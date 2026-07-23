Angelina Mango e il legame speciale con Ortigia: “Da bambina passavo l’estate lì”

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Ortigia nel cuore dei ricordi di Angelina Mango. La cantante, alla vigilia dei due concerti siciliani in programma a Palermo e Taormina, ha raccontato il suo rapporto speciale con l’isola e in particolare con il centro storico di Siracusa, dove da bambina trascorreva le estati.

A riportare le parole dell’artista è stato il quotidiano la Repubblica, che nell’articolo firmato da Giusy La Piana dal titolo “Angelina Mango con Mengoni, doppio concerto in Sicilia: ‘Da bambina passavo l’estate a Ortigia’” ha raccontato il legame della cantante con la Sicilia.

Intervistata in occasione del suo tour estivo “Nina canta nei teatri”, Angelina Mango ha spiegato di sentirsi profondamente legata alla Sicilia: “È una terra a cui sono legata: ci ho trascorso tanto tempo, quando ero piccola passavo l’estate a Ortigia”. Un ricordo d’infanzia che lega ancora oggi l’artista a uno dei luoghi più suggestivi dell’isola.

La cantante ha raccontato di considerare la Sicilia «una delle sue tante terre», sottolineando come ogni ritorno sull’isola sia accompagnato da emozioni particolari. “Ultimamente ho avuto la fortuna di tornarci anche per lavoro – ha spiegato – e ci sono tre cose che non mi ha fatto mai mancare: l’accoglienza, il calore e la granita”.

Parole che assumono un significato particolare in questi giorni, mentre Angelina Mango che è stata ieri protagonista al Teatro di Verdura di Palermo, accompagnata da Marco Mengoni per il brano “Canto d’Amore”, e poi al Teatro Antico di Taormina, in programma domani 24 luglio, dove duetterà con Tedua.

Il rapporto con la Sicilia, però, va oltre la musica. Per Angelina Mango è soprattutto un legame fatto di memoria, luoghi e sensazioni vissute fin da bambina. E tra i suoi ricordi più cari c’è proprio Ortigia, dove ha trascorso parte delle sue estati e che ancora oggi rappresenta un pezzo della sua storia personale.