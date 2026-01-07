“Anima Maris”: il romanzo che nasce dal mare di Siracusa e diventa impegno ambientale

Un libro che nasce dal mare e al mare restituisce valore, attenzione e cura. Si chiama Anima Maris ed è il romanzo d’esordio di Valentina De Benedictis, scrittrice siracusana che ha scelto di intrecciare narrativa contemporanea, ambiente e impegno civile in un progetto editoriale indipendente dal forte significato simbolico e concreto.

Il romanzo è attualmente al centro di una campagna di crowdfunding con la casa editrice Bookabook: l’obiettivo è raggiungere 200 preordini in 100 giorni. In caso di successo, Anima Maris verrà pubblicato e distribuito a livello nazionale, sia nelle librerie fisiche sia negli store online.

Ma il progetto va oltre la pubblicazione di un libro. Valentina De Benedictis ha infatti deciso di legare Anima Maris all’associazione Avvistiamo, realtà siciliana impegnata nella tutela dei cetacei e dell’ecosistema marino attraverso attività di monitoraggio, ricerca scientifica, divulgazione e sensibilizzazione ambientale. In caso di pubblicazione, una percentuale dei proventi d’autrice sarà devoluta all’associazione, trasformando il romanzo in uno strumento concreto di sostegno al territorio.

“Ho scelto Avvistiamo perché credo che la cultura possa diventare un mezzo reale di consapevolezza e cambiamento – spiega l’autrice –. Scrivere non è solo raccontare una storia, ma creare un ponte tra arte, scienza e responsabilità collettiva”.

Anima Maris è un romanzo di narrativa contemporanea che affonda le sue radici nell’amore per il mare, per la scienza e per i miti che abitano il mondo dei sogni. La storia segue Naya, studentessa di biologia marina, tormentata da sogni ricorrenti legati a un misterioso incidente avvenuto in mare, che ha frammentato la sua memoria e segnato profondamente la sua esistenza. Ogni notte, una figura enigmatica e una melodia evocativa la accompagnano, sussurrandole verità che fatica a comprendere.

In un’isola esotica carica di segreti, leggende e ombre, il confine tra realtà e soprannaturale si assottiglia. Ombre antiche emergono dalle profondità dell’oceano e Naya si trova costretta a interrogarsi su chi possa davvero fidarsi, mentre verità nascoste e un amore che sfida il tempo la spingono ad affrontare le proprie paure e a comprendere la sua vera natura.

Un racconto che mescola mistero, mitologia, scienza e tensione romantica, accompagnando il lettore in un viaggio che scende nelle profondità dell’oceano e dell’animo umano.

Siracusa diventa così, ancora una volta, luogo di partenza di un progetto che guarda oltre i confini locali, valorizzando il mare come patrimonio culturale, ambientale e identitario. Anima Maris non è soltanto un romanzo: è una dichiarazione d’amore per il Mediterraneo e un invito a proteggerlo, attraverso il potere delle storie.