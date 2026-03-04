Anmil Siracusa presenta lo studio “Donne e precariato: una scelta imposta”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il giorno 8 alle ore 10.30 presso la sala riunioni della sede territoriale ANMIL di Siracusa l’ANMIL di Siracusa presenterà lo studio realizzato su iniziativa del Gruppo Donne ANMIL, forte di un sodalizio tra invalide del lavoro e superstiti alle vittime del lavoro che compie – in questi giorni – 26 anni di attivismo.

Lo studio, dal titolo “Donne e precariato: una scelta imposta”, analizza nello specifico gli aspetti appartenenti al cosiddetto “tetto di cristallo” legati alla dequalificazione e all’ostacolo di carriera delle lavoratrici troppo spesso costrette, in ragione di tali aspetti discriminatori, a ripiegare sul lavoro irregolare e/o privo di formazione alle mansioni svolte, con il conseguente discapito della tutela della propria salute e sicurezza.

La Giornata e lo studio sono dedicati a Luana D’Orazio, morta a 22 anni in apprendistato mentre manovrava un orditoio, e alle gemelle Sara e Aurora Esposito, morte a 26 anni per l’esplosione di un laboratorio abusivo di fuochi d’artificio.

La presentazione alla quale invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte, segue quella nazionale che, grazie al sempre rinnovato sostegno della Presidente della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia On. Chiara Gribaudo, si è svolta presso la Camera dei Deputati il 6 marzo in presenza, oltre che di un fitto panel di relatori, anche delle madri delle tre giovani vittime alle quali sentiamo oggi di rivolgere non solo il nostro pensiero, ma anche la nostra lotta.

A prendere parte all’evento: oltre la Presidente territoriale, Giorgia Lauretta, anche rappresentanti INAIL Siracusa e autorità locali.

Il confronto rappresenta il primo e fondamentale terreno di azione e di scambio verso un obiettivo comune; per questo motivo la Vostra presenza costituisce, per il lavoro di ANMIL, la linfa vitale capace di alimentare un cambiamento reale e concreto.