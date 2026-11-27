Attualità · a Catania

Giovane e sorridente, con una coppa in una mano e la medaglia nell’altra. La siracusana Anna Corso ha vinto l’Assoluto alla Notte delle Stelle, la competizione di bodybuilding e fitness del circuito Ifbb Fit Italy che si è svolta a Catania il 14 e 15 novembre insieme all’evento Universe Catania.

Ma dietro quel sorriso c’è un’altra vittoria, ancora più importante: quella contro i disturbi del comportamento alimentare. Una lunga battaglia che Anna ha combattuto e vinto, e che oggi racconta per aiutare chi la sta ancora affrontando. È anche presidente dell’associazione Zora, che si occupa di sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare.

È lei stessa a raccontarlo, commentando la foto della sua vittoria.

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“C’è una foto che racconta tutto. In una mano una coppa enorme, nell’altra la medaglia da prima classificata. In testa una corona. Sul viso un sorriso che non è solo gioia, è liberazione. Quella foto è mia. Ed è l’arrivo di un percorso che anni fa sembrava impossibile.





Per molto tempo ho avuto paura di mangiare. Paura di alcuni alimenti, paura di sbagliare, paura di perdere il controllo. Il cibo non era nutrimento, era ansia. Ogni pasto diventava un pensiero fisso, ogni scelta un dubbio.





Poi, un giorno, ho deciso di non scappare più. Ho iniziato a guardarlo in un altro modo: non come qualcosa da temere, ma come qualcosa da capire, da rispettare, da usare per stare bene e per diventare più forte.





Per anni non ho sognato una coppa. Ho sognato una cosa molto più grande e molto più difficile: vincere la battaglia contro il cibo. Per molto tempo l’ho visto come un nemico. Oggi è tutto il contrario. Il cibo è diventato un mio amico, un alleato. Oggi cammina al mio fianco.





Sul palco della Notte delle Stelle, a Catania, è arrivata anche la vittoria dell’Assoluto. Ma quella vera l’avevo già vinta prima, a tavola, ogni giorno, quando ho smesso di averne paura e ho iniziato a fidarmi di lui.





Oggi il mio messaggio è semplice, ed è per chi si sente ancora lì, in quel punto in cui ero io: non sei la tua paura. Puoi ricominciare a fidarti di te, un pasto alla volta, un giorno alla volta.





Oggi sono presidente dell’associazione Zora, che si occupa di sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare, i Dca. Con Zora portiamo avanti anche altri progetti per dare voce, ascolto e sostegno a chi sta affrontando questo percorso, e per aiutare chi gli sta intorno a capire, senza giudizio.





Io l’ho fatto. E se l’ho fatto io, puoi farlo anche tu”.