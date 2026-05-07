Anniversario dell’uccisione di Aldo Moro: si discute della storia di Siracusa nella scuola dedicata al politico

In occasione del quarantottesimo anniversario dell’uccisione dello statista Aldo Moro, che ricorre il 9 maggio, nell’ex scuola rurale a lui dedicata si discuterà della storia di Siracusa. L’appuntamento è fissato per martedì 12 maggio 2026, alle ore 16.15, presso il plesso “Aldo Moro” di via Necropoli Grotticelle.

All’iniziativa interverranno il professore Salvo Adorno, già ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Catania e presidente della Società Italiana di Storia Ambientale, e il professore Salvo Santuccio, Presidente della Società Siracusana di Storia Patria. Ad aprire l’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà la dirigente del tredicesimo Istituto comprensivo “Archimede”, Giusy Aprile.

Sarà presente all’incontro anche don Luigi Corciulo, parroco della parrocchia del San Salvatore di Siracusa che, unitamente all’ex scuola rurale – plesso Aldo Moro, costituisce uno dei primi insediamenti degli anni ‘50 del quartiere Neapolis della città Aretusea.

Sarà un’opportunità per riflettere sulla didattica della storia a partire dall’espansione edilizia e dai processi di modernizzazione che hanno interessato la città. Indagare sulla storia urbana, intesa come una storia interdisciplinare complessa, contribuisce alla formazione di un’identità cittadina e rappresenta uno strumento per narrare un’idea di città alle nuove generazioni. “La storia di una città – ha spiegato Adorno – può farsi strumento di formazione di una coscienza storica che metta i cittadini nella condizione di conoscere il passato, per capire il presente e orientare il futuro”.