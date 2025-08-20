Antenna 5G a Belvedere: preoccupazione dal movimento Controcorrente

Il movimento Controcorrente esprime forte preoccupazione per l’installazione della nuova antenna 5G in via Siracusa 36, angolo via Giovanna d’Arco, richiesta da Inwit S.p.A. per Vodafone a Belvedere. L’opera è stata resa nota dal Comune di Siracusa tramite avviso pubblico. A pochi chilometri di distanza, a Canicattini Bagni, l’amministrazione comunale ha invece deciso di bloccare l’installazione di una nuova antenna.

“Ci chiediamo quindi perché il Comune di Siracusa, pur avendo stanziato circa 50.000 per la mappatura delle antenne, ad oggi non abbia realizzato alcun intervento e non abbia preso alcuna iniziativa concreta – dice Sebastiano Musco, responsabile del Faro Controcorrente N.2 –. I dubbi dei cittadini sono molteplici: la distanza dell’antenna dalle abitazioni rispetta i parametri fissati dall’Arpa Sicilia? sono state ottenute tutte le autorizzazioni, comprese quelle della Soprintendenza ai Beni Culturali? Perché non viene garantita la trasparenza e la tutela della salute pubblica, a differenza di quanto avvenuto a Canicattini Bagni? Abbiamo già inviato formale richiesta di chiarimenti al Comune di Siracusa, al Servizio edilizia privata (Sue), alla Soprintendenza ai Beni Culturali e all’Asp. Inoltre, abbiamo chiesto l’intervento dell’ARPA Sicilia affinché effettui un monitoraggio indipendente sui dati e sui potenziali rischi per la salute degli abitanti di Belvedere. Riteniamo indispensabile che le istituzioni forniscano risposte puntuali e trasparenti, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini. Se a Canicattini si è intervenuti a difesa della comunità, non si comprende perché a Belvedere si lasci operare senza alcun controllo”.



