Antenna 5G a Canicattini, il Comune chiama l’Arpa: misurazioni fissate per il 21 agosto

È stata già fissata dall’Arpa di Siracusa, su richiesta del Comune di Canicattini Bagni, per giovedì 21 agosto 2025, la data per effettuare le misure di campo elettromagnetico ad alta frequenza in tutta la zona e le abitazioni di Contrada Bosco di Sopra dove, in un terreno privato, la Cellnex Italia SpA e Zefiro Net srl, hanno installato una stazione radio base per la telefonia mobile 5G, che ha ricevuto il parere contrario dell’Amministrazione comunale e di tanti cittadini che si sono organizzati in Comitato.

Amministrazione comunale e cittadini manifestano forti preoccupazioni sulle eventuali ricadute sulla salute pubblica che l’installazione dell’antenna potrebbe arrecare attraverso i campi elettromagnetici, persistendo nel suo raggio aree sensibili come le scuole, i parchi giochi, i centri di aggregazione sociale, gli uffici sanitari e la guardia medica.





Intanto, per domani, lunedì 18 agosto, il Sindaco Paolo Amenta ha fissato un incontro con i legali, l’Amministrazione, i Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza ed una rappresentanza del Comitato dei cittadini, per valutare insieme le azioni da mettere in atto per scongiurare l’installazione dell’antenna.