Antigone al Teatro Greco di Siracusa arriva in tv

Sarà trasmessa domani, sabato 11 luglio, alle 21.25 su Rai 5, l’Antigone andata in scena al Teatro Greco di Siracusa nell’ambito della stagione 2026 della Fondazione INDA.

Dopo i grandi successi di Edipo Re ed Edipo a Colono, il regista Robert Carsen conclude il suo personale viaggio teatrale nella città di Tebe con una nuova lettura dell’opera di Sofocle, uno dei capolavori assoluti della tragedia greca.

Lo spettacolo, presentato dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), propone una messa in scena dal forte impatto visivo e dallo stile essenziale e incisivo. Carsen affronta il celebre conflitto tra Antigone e Creonte con una regia che punta alla chiarezza del testo e alla forza delle immagini, restituendo tutta l’attualità dei temi della tragedia: il rapporto tra legge e coscienza, il potere, la giustizia e la responsabilità individuale.