Antigone torna a parlare ai giovani: il 10 giugno in scena all’Antico Mercato di Siracusa

La forza della tragedia greca incontra la sensibilità delle nuove generazioni. Martedì 10 giugno alle ore 20, all’Antico Mercato di Siracusa, andrà in scena “Antigone”, spettacolo inserito nel programma del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani e replicato con il sostegno logistico e organizzativo del Comune di Siracusa.

Lo spettacolo, tratto dalle opere di Sofocle e Jean Anouilh, propone una lettura moderna di uno dei testi più celebri della drammaturgia mondiale. Al centro della scena il conflitto tra coscienza individuale e potere, tra legge e giustizia, temi che continuano a parlare con straordinaria attualità alle nuove generazioni.

L’adattamento del testo e la regia sono firmati da Rita Abela, che guida un cast composto interamente da giovani studenti impegnati in un intenso percorso artistico e formativo. A interpretare Antigone sarà Ilary Innocenti, affiancata da Diego Azzaro nel ruolo di Creonte, Alessia Franza in quello di Ismene e Daniele D’Anca nei panni di Emone.

Completano il cast Aldo Manuele e Giulio Midolo nel ruolo delle guardie, Antonio Lombardo come Tiresia, Teresa Augello nel ruolo di Euridice e Galianna López Castañ, interprete del Messaggero e voce solista.

Particolarmente significativo il ruolo del coro, elemento centrale della tradizione tragica, composto da Sofia Blanco, Amelie Cascino, Sirya Messina, Serena Salerno, Zoe Todaro, Vittoria Valvo e Aurora Zimmitti, mentre i movimenti coreografici sono curati da Alessia Franza.

La rappresentazione si inserisce nel progetto “Le Linee del Cuore – Tra Terre e Mari”, iniziativa svolta in collaborazione con il Comune di Siracusa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario del territorio siracusano, attraverso attività che mettono in dialogo storia, arte e formazione. Difatti contestualmente verranno presentate al pubblico le opere realizzate dagli studenti destinate ad abbellire il sito UNESCO di Siracusa e Pantalica.

L’evento vede il coinvolgimento della dirigente scolastica Giovanna Strano e dei docenti referenti Martina Monaco, Sara De Grandi e Nadia Zirone, impegnati nel promuovere percorsi educativi capaci di coniugare studio dei classici, creatività e cittadinanza attiva.

In una città che continua a essere punto di riferimento internazionale per il teatro antico, saranno ancora una volta i giovani a dare voce ai grandi interrogativi dell’umanità, riportando sul palcoscenico una figura simbolo della libertà e della responsabilità individuale.

L’appuntamento è per il 10 giugno alle ore 20 all’Antico Mercato di Siracusa, per una serata che unisce cultura, teatro e passione civile nel segno di uno dei personaggi più potenti della storia della letteratura.