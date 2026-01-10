Antonello Sala si candida a sindaco di Floridia

L’avvocato Antonello Sala è il primo avversario del sindaco uscente di Floridia, Marco Carianni.

“A seguito del percorso di confronto avviato nelle scorse settimane tra rappresentanti di partiti e gruppi politici, assieme a numerosi cittadini, si è progressivamente consolidata la volontà di costruire uno schieramento unitario e compatto, capace di offrire alla cittadinanza floridiana un’alternativa credibile e condivisa all’amministrazione uscente in vista delle elezioni amministrative del 2026 – si legge in una nota del coordinatore del gruppo di lavoro, Ugo Tomasello –. Lo schieramento che sta prendendo forma si fonda su una visione politica autenticamente democratica, orientata a un confronto aperto, leale e rispettoso di tutte le opinioni. L’obiettivo è quello di promuovere un percorso realmente partecipato, aperto al contributo di tutti i cittadini che intendano concorrere alla definizione di una nuova idea di Floridia: una comunità più aperta, plurale e inclusiva, nella quale le scelte siano il risultato del dialogo e della condivisione. All’esito di questo percorso comune, le forze politiche e i cittadini coinvolti hanno individuato nell’avvocato Antonello Sala la figura più idonea a ricoprire il ruolo di candidato a sindaco di Floridia, riconoscendone il profilo di garanzia, la capacità di ascolto e l’attitudine a rappresentare in modo unitario le diverse sensibilità che compongono questo progetto politico”.

L’avvocato Antonello Sala ha dichiarato di essere pronto ad assumere il compito che gli è stato affidato, ribadendo che la sua candidatura intende essere punto di riferimento e garanzia per tutte le istanze di confronto che emergeranno nel corso della campagna elettorale. In tale prospettiva, rivolge un appello a tutti i cittadini che non si riconoscono nel modello dell’amministrazione uscente affinché partecipino attivamente a questo percorso, offrendo idee, proposte e impegno civile per contribuire a un reale cambiamento.

“In coerenza con questo impegno, si è già svolta una prima riunione operativa a sostegno del candidato a sindaco, dalla quale è nato un gruppo di lavoro incaricato di programmare e coordinare le prossime iniziative politiche ed elettorali. “L’obiettivo condiviso è quello di costruire insieme una Floridia che torni a essere una città di tutti i floridiani – conclude Tomasello – fondata sulla partecipazione, sul rispetto reciproco e sulla responsabilità condivisa”.