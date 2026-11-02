Antonio Migliorisi nuovo dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa

Attualità · cambio al vertice

Cambio al vertice della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura, la dott.ssa Maria Antonietta Malandrino, terminando il servizio attivo nella Polizia di Stato, lascia l’incarico al neo Primo Dirigente Antonio Migliorisi che si insedia oggi alla guida della Divisione.

La dott.ssa Malandrino, nota in questa provincia per aver ricoperto con successo numerosi incarichi anche alla direzione dei Commissariati della zona sud della provincia, ha ottenuto riconoscimenti e plausi dalla società civile e dalle associazioni femminili per la tutela delle donne per il suo costante impegno preventivo e repressivo contro la violenza di genere in questa provincia, mostrando elevate doti umane e professionali.

Il dott. Migliorisi, già dirigente del Commissariato di P.S. di Augusta, dopo la promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato, è stato assegnato dal Dipartimento della P.S. alla guida dell’importante Divisione della Questura aretusea. Il Questore Aldo Fusco ha ringraziato la Dott.ssa Malandrino per l’importante lavoro svolto a beneficio della collettività in questa provincia ed ha augurato al Dott. Migliorisi altrettanti successi personali e professionali.