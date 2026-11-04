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Attualità Due arresti

Anziana sventa una truffa a Priolo, Uilpensionati ringrazia le forze dell’ordine

di Giulio Perotti ·
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Barone e Sorrentino UIl
Barone e Sorrentino UIl

A Priolo Gargallo un’anziana ha sventato una truffa ai propri danni e consentito due arresti. Una storia a lieto fine, un esempio di come difendersi in quattro mosse da un fenomeno inquietante e diffuso: informarsi, aprire gli occhi, alzare la guardia e denunciare”.

I segretari generali di UilPensionati Sicilia e Siracusa, Claudio Barone ed Emanuele Sorrentino, commentano così le notizie su una tentata “truffa del finto carabiniere” ed esprimono, inoltre, gratitudine alle forze dell’ordine “non solo per avere immediatamente ed efficacemente risposto alla segnalazione della vittima, ma anche e soprattutto per l’attività di prevenzione che ogni giorno li vede a fianco di anziane e anziani in un lavoro di fondamentale divulgazione del rischio-raggiri”.

In questa opera di sensibilizzazione – concludono Barone e Sorrentino – anche noi della Uil Pensionati siamo impegnati. Crediamo, infatti, nella necessità di aumentare gli anticorpi, le capacità di difesa, contro un reato spregevole che preoccupa per il danno materiale e, ancor di più, per i contraccolpi psico-fisici prodotti nelle vittime“.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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