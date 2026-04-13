Apci Chef Lab on Tour, anche due siracusani protagonisti: cuochi “dall’altra parte del tavolo”

Ci sono anche due siracusani, Giovanni Gambuzza, delegato APCI di Siracusa, e Marco Di Mauro, tra i protagonisti di “Apci Chef Lab on Tour”, l’iniziativa dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani che rivoluziona il modo di raccontare la cucina.

Un format originale che ribalta i ruoli: per una sera gli chef non saranno ai fornelli, ma seduti a tavola, pronti a degustare i piatti preparati dai colleghi. Un’occasione di confronto e condivisione che coinvolgerà quasi mille professionisti in otto tappe lungo tutta Italia.

Il tour parte da oggi, 13 aprile, e attraversa diverse regioni, da Bari a Napoli, passando per Varese, Trieste, Toscana, Lazio e Venezia, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di squadra e la creatività in cucina, lontano da competizioni e logiche televisive.

Tra i protagonisti, dodici chef under 40 della Nazionale APCI, provenienti da tutta Italia, tra cui proprio Gambuzza e Di Mauro. Insieme hanno dato vita a un menu di cinque portate ispirato alla reinterpretazione dei grandi classici della cucina internazionale.

Tra i piatti proposti spiccano l’“Halloumi in carrozza”, il “Vitellone alla puttanesca”, il “Trighetto pil pil” e il “Vegginton”, proposta plant-based che richiama il filetto alla Wellington, fino al dessert “La parmigiana del pasticcere”.

Un progetto che punta a creare rete tra chef, aziende e territori, con il coinvolgimento di importanti partner del settore agroalimentare, e a riportare al centro il vero obiettivo della ristorazione: soddisfare il cliente e valorizzare la qualità.