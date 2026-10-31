APD Melilli, il team manager Midolo: “Società solida. I risultati arriveranno”

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Una nuova esperienza dopo un lungo percorso al Siracusa, dove dal 2014 ha ricoperto il ruolo di team manager accompagnando la società dalla categoria Eccellenza fino alla Lega Pro. Antonio Midolo ha scelto quest’anno di sposare il progetto dell’APD Melilli Calcio, entrando a far parte della società neroverde in un ruolo che conosce bene e nel quale porta con sé un’esperienza maturata in anni di attività.

Una decisione arrivata al termine di un’estate caratterizzata da diverse richieste, anche da società di categorie superiori. A orientare la scelta è stato il confronto con il direttore generale Finocchiaro. «Dopo aver parlato con il DG Finocchiaro ho subito capito quale fosse la scelta migliore per me in quel preciso momento», racconta Midolo.

A convincerlo è stata soprattutto l’organizzazione della società, che descrive come una realtà capace di lavorare con standard difficili da trovare nei campionati dilettantistici. “Cura maniacale dei dettagli e gestione del quotidiano, elementi rarissimi da riscontrare nei campionati dilettantistici. Si lavora da professionisti“.

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Midolo sottolinea l’attenzione riservata alla quotidianità della squadra: dai ritiri pre-gara alla presenza di un cuoco che segue il gruppo sin dall’estate e conosce le esigenze dei singoli atleti. Anche la trasferta di due giorni a Gioiosa Marea, già programmata per la prossima settimana, rientra in questa organizzazione. «Si cerca di curare ogni minimo dettaglio per far stare bene calciatori e staff. In queste categorie non è certo semplice trovare realtà del genere», aggiunge.

Un altro elemento apprezzato dal nuovo team manager è la collaborazione con le istituzioni locali. Midolo rivolge un ringraziamento all’Amministrazione comunale, evidenziando la vicinanza dimostrata fin dai primi giorni di raduno e la disponibilità di strutture rinnovate e funzionali. “In pochi giorni, al nostro arrivo, sono state esaudite le richieste più importanti“, afferma.

Da qui la fiducia nel percorso della squadra: “Con un’Amministrazione Comunale così vicina e attenta e con una società forte che non lesina sforzi, non possiamo che continuare a lavorare sodo. I risultati arriveranno“.

Intanto, l’attenzione si sposta sul prossimo impegno casalingo contro l’Augusta, che sarà accompagnato da un’iniziativa rivolta al pubblico femminile. La società ha infatti organizzato il Woman Day, con ingresso gratuito allo stadio per tutte le donne.

Per Midolo, un’occasione che va oltre il risultato sportivo e punta a rafforzare il legame tra squadra e comunità. “Spero di vedere tanta gente sugli spalti, come già successo nelle scorse settimane. Un risultato pieno potrebbe dare slancio ai nostri ragazzi e, chissà, segnare l’inizio di un “nuovo” campionato per noi“.