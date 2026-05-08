Ape-calessino diventa taxi senza licenza: sequestrato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati sull’isola di Ortigia in questi giorni di intenso afflusso turistico, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno controllato 77 veicoli, identificato 132 persone, elevato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 7.000 euro e sequestrato 8 veicoli.

Un 30enne di Avola e un 22enne di Buccheri sono stati denunciati in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere poiché, nel corso di due distinte perquisizioni veicolari, sono stati trovati in possesso rispettivamente di due coltelli a serramanico, un machete, un manganello telescopico e una mazza da baseball e un tirapugni in ferro.

Un 23enne e un 18enne sono stati denunciati poiché recidivi alla guida senza patente e un 24enne per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Sei persone, di età compresa tra i 18 e i 62 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntrici abituali di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di cocaina e hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli è stato sequestrato anche un ape-calessino poiché adibito a servizio di taxi senza licenza.