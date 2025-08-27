Aperto l’anno sociale del Lions club Siracusa Host

Si è svolta ieri nella sede dell’Ortea Palace di Siracusa la prima riunione di insediamento e il primo Consiglio Direttivo del Lions Club Siracusa Host guidato dalla neo eletta Presidente Simona Falsaperla.

Presenti il past Governatore del Distretto 108yB Francesco Cirillo e i soci del Club: “Le attività che svilupperemo in questo anno sociale rispecchieranno il presente e il prossimo futuro. I temi dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione tecnologica, della formazione e del futuro dei giovani credo siano per la nostra generazione una scommessa : affrontare il presente per tentare di migliorare il futuro. Alcuni temi e service del Club Siracusa Host saranno inoltre “aperti” in una “Agorà “ dove si approfondiranno con la partecipazione di esperti”.





Il Past Governatore Franco Cirillo ha sottolineato che “il club Siracusa Host è da sempre ricco di idee , ha grande volontá nel realizzare i service ed ogni attività. Tutti i soci saranno protagonisti anche in questo splendido anno che ci aspetta”