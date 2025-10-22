Apollo Medical e l’acufene: un team multidisciplinare contro un disturbo spesso ignorato

Il silenzio può fare rumore. È questo il paradosso dell’acufene, un disturbo uditivo che si manifesta con un ronzio, un fischio o un fruscio continuo nelle orecchie, percepito anche in assenza di suoni esterni. Un problema molto più diffuso di quanto si pensi, ma ancora poco riconosciuto e spesso sottovalutato, soprattutto in Sicilia.

“L’acufene non è una malattia in sé – spiega il prof. Luigi Maiolino, specialista e coordinatore del team di Apollo Medical – ma un sintomo che può avere origini molto diverse. In alcuni casi è legato a fattori traumatologici, come l’esposizione prolungata a rumori intensi o lesioni all’orecchio interno; in altri può avere una componente psicosomatica, collegata a stress, ansia o disturbi del sonno. Proprio per questo serve un approccio globale, che non si limiti a trattare l’orecchio, ma la persona nel suo insieme.”

In Italia si stima che oltre un milione di persone conviva con l’acufene in forma cronica, ma molti non cercano aiuto perché lo considerano un disturbo passeggero o inevitabile. “In realtà – continua Maiolino – intervenire precocemente è fondamentale. Più si aspetta, più il cervello si abitua al rumore interno, rendendo la gestione più complessa. La diagnosi deve essere accurata e condotta da specialisti in grado di individuare la causa precisa.”

Presso Apollo Medical, struttura sanitaria d’eccellenza del territorio, l’acufene viene affrontato da un pool multidisciplinare di specialisti: otorinolaringoiatri, audiologi, fisiatri, psicologi e terapisti del suono lavorano insieme per definire un percorso personalizzato. “Dopo la prima visita specialistica – spiega Maiolino – il paziente viene indirizzato ai professionisti più adatti in base alla natura del disturbo. Se il problema ha un’origine traumatica si lavora con fisioterapia e riabilitazione uditiva; se invece è legato a stress o ansia, interviene anche il supporto psicologico e l’educazione al rilassamento. Questa sinergia è ciò che fa la differenza.”

Con una metodica collaudata e strumenti diagnostici di ultima generazione, Apollo Medical rappresenta oggi un punto di riferimento nella gestione dell’acufene in Sicilia. L’obiettivo è duplice: ridurre l’impatto del disturbo sulla vita quotidiana dei pazienti e restituire benessere e serenità a chi, troppo spesso, si sente prigioniero di un suono che non esiste.

“Affrontare l’acufene significa restituire silenzio a chi lo ha perso – conclude il prof. Maiolino – ma anche consapevolezza. È un percorso che richiede ascolto, metodo e collaborazione tra diverse professionalità. Tutto questo, oggi, è possibile.”