Appalti al Comune di Siracusa, il carabiniere Strazzulla non risponde al Gip

Cronaca · Tribunale

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Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip Antonella Coniglio, il carabiniere Salvatore Strazzulla, arrestato per associazione a delinquere, corruzione e violazione di segreto d’ufficio nell’ambito di una indagine sugli appalti truccati al Comune di Siracusa condotta dai pm dell’ufficio palermitano della Procura Europea Gery Ferrara e Amelia Luise.

Strazzulla sarebbe stato il collegamento tra la vicepresidente del Consiglio comunale Concetta Carbone (ai domiciliari) e una famiglia di imprenditori, i Boscarino, ai quali sarebbero stati affidati indebitamente appalti per centinaia di migliaia di euro.

La vice presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Concetta Carbone sarà sentita lunedì, mentre per il 30 ottobre è stato fissato l’interrogatorio preventivo dell’ingegnere comunale Michele Dell’Aira, responsabile unico del procedimento per i lavori di primo ampliamento dell’Ostello per i migranti di Cassibile, tra gli appalti “truccati” secondo l’accusa.

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Carbone dunque, secondo l’accusa, avrebbe assicurato un canale preferenziale ad alcuni imprenditori per l’aggiudicazione di lavori pubblici grazie agli affidamenti diretti.

Un escamotage che sarebbe stato favorito dall’assenza di controlli da parte del Consiglio comunale all’epoca sciolto. In particolare sotto la lente degli inquirenti è finito l’appalto per la realizzazione dell’ostello di Cassibile, destinato ad alloggiare i migranti occupati nell’agricoltura e finanziato anche con i fondi del Pon Legalità.

Il funzionario Michele Dell’Aira, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe invece ricevuto 200 euro al mese in cambio della sua complicità. L’inchiesta ha coinvolto anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia, indagato per associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti.

(Ansa.it)