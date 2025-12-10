Appalti e subappalti, imprese e professionisti a confronto in Confindustria Siracusa

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, nella sede di Confindustria, il seminario dal titolo “Dalla committenza al subappalto: regole, rischi e opportunità nel nuovo scenario normativo”. Appuntamento organizzato dalla Sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa, insieme con l’Ordine degli Avvocati di Siracusa.

L’incontro ha approfondito il complesso sistema normativo che oggi disciplina gli appalti, pubblici e privati, con particolare attenzione ai temi della responsabilità condivisa lungo l’intera filiera – dal committente al subappaltatore – e agli obblighi di due diligence della supply chain, ormai centrali nelle strategie europee e nazionali per una gestione sostenibile dei processi produttivi.

Dopo i saluti del presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, dell’avvocato Antonio Randazzo e della presidente della Sezione Metalmeccanici, Maria Pia Prestigiacomo, i lavori sono stati introdotti da Giovanni Musso, vicepresidente della Sezione Metalmeccanici. Sono intervenuti come relatori l’avvocato Gaetano Artale, l’avvocato Francesco Pizzuto, consigliere nazionale forense, e il professor Melo Martella.

Musso ha evidenziato il valore dell’appuntamento per le imprese del territorio: “Oggi approfondiamo il tema degli appalti – ha detto – alla luce del nuovo quadro normativo e delle responsabilità degli attori della filiera, dal committente al subappaltatore. L’obiettivo è chiarire differenze tra appalti pubblici e privati e analizzare la responsabilità solidale dal punto di vista legale e fiscale, alla luce dei principi di responsabilità sociale ed ESG che sono ormai imprescindibili“.

Sul continuo aggiornamento del Codice degli Appalti, Musso ha sottolineato come le aziende stiano acquisendo maggiore capacità di adattamento: “La normativa è in costante evoluzione – spiega -, ma oggi le imprese hanno una consapevolezza più matura. Pur restando margini di miglioramento, gli uffici interni sono ormai preparati ad affrontare queste tematiche. La responsabilità sociale si affianca allo sviluppo economico, e gli stakeholder attribuiscono grande valore al rispetto dei principi ESG, che influisce anche sul merito creditizio delle aziende“.

Il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, ha rimarcato l’importanza del confronto tecnico: “Le nuove norme impongono alle imprese di comprenderle a fondo – ha detto Reale -. Con il supporto di specialisti – avvocati, commercialisti e docenti universitari – approfondiamo le differenze tra appalti pubblici e privati e le ricadute sui subappalti. È un appuntamento di grande utilità non solo per le aziende, ma anche per i professionisti, ed è per questo che lo abbiamo organizzato insieme all’Ordine degli Avvocati”.

Reale ha inoltre posto l’accento sul tema della responsabilità sociale d’impresa, ormai entrata stabilmente nel Codice degli Appalti. “La filiera è oggi considerata nella sua interezza – prosegue -. La responsabilità sociale è parte integrante delle procedure e non sempre tutti gli aspetti sono pienamente conosciuti. Questo seminario serve a dare strumenti concreti per governare correttamente queste dinamiche“.

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Antonio Randazzo, ha evidenziato come la materia coinvolga direttamente gli operatori del diritto. “Parliamo di un tema complesso, trattato soprattutto dagli addetti ai lavori – ha detto Randazzo -. Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa perché è importante comprendere la responsabilità solidale lungo tutta la filiera nei confronti dei lavoratori. Questa responsabilità, che si propaga a cascata, garantisce tutele economiche, assicurative e contributive anche nei casi in cui una società si trovi in difficoltà o in default. È un presidio essenziale per i diritti dei lavoratori“.