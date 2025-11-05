Appalti pilotati all’Asp di Siracusa. La Dussmann si dissocia e “ribadisce la propria assoluta estraneità”

La società Dussmann si dissocia in maniera energica dai fatti riportati e assicura alle autorità competenti la massima collaborazione nelle indagini relative ai presunti appalti truccati all’Asp di Siracusa.

La procura di Palermo, ieri, ha infatti chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l’invito a comparire davanti al gip per l’interrogatorio preventivo e tra i nomi degli indagati ci sono Mauro Marchese e Marco Dammone (che la Procura individua rispettivamente rappresentante legale e funzionario commerciale della Dussmann service).

In una nota, la Dussmann ritiene inoltre opportuno fornire alcune precisazioni: “A Dussmann non è stato notificato alcun atto inerente alle indagini in corso – si legge –. Dussmann adotta da sempre rigidi standard di comportamento etico, trasparenza e conformità alle normative vigenti, in linea con il proprio Codice di Condotta e con le policy internazionali di Compliance & Integrity. Dussmann ribadisce la propria assoluta estraneità a qualsiasi condotta illecita e la piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine. Dussmann continuerà a operare con la consueta correttezza e professionalità, confermando il proprio impegno a mantenere i più alti standard di legalità e integrità nella gestione di tutti i rapporti con enti pubblici e privati”.

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 21 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2024, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 3 miliardi di euro, di cui circa 973 milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multiservizi privati di tutto il mondo.