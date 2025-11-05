Il processo di gara dell’Asp di Siracusa sull’ausiliariato, stando a quanto si legge nelle carte dell’indagine della Procura di Palermo, sembra tutto meno che una competizione equa. Appare invece – almeno ricostruendo il quadro accusatorio – una corsa a ostacoli (anche per gli stessi indagati che avrebbero provato a turbare l’asta) dove la linea del traguardo sarebbe stata costantemente spostata (con rinvii della seduta) o manipolata (con l’aggiustamento dei punteggi) fino a quando solo il “cavallo” favorito, scelto dagli scommettitori dirigenziali o politici, non sarebbe riuscito a vincere, in cambio di favori promessi dietro le quinte.

In mezzo, la gestione dei punteggi da parte della Commissione che non farebbe una valutazione squisitamente tecnica, ma avrebbe agito come esecutrice delle strategie politiche, alterando a detta degli inquirenti, ripetutamente i numeri fino a quando il risultato non viene strutturato in modo da favorire inevitabilmente l’azienda prescelta.

Quello che sembra emergere dall’inchiesta sugli appalti truccati all’Asp Siracusa squarcia il velo su un vasto sistema di presunta corruzione e infiltrazione politica che condiziona le decisioni apicali e le procedure di gara all’interno dell’Azienda sanitaria. E che fotografa una situazione non solo riferita a questa gestione ma a un modus operandi quanto meno discutibile nel mondo della sanità.

Secondo l’ipotesi accusatoria, nelle circa 250 pagine dell’ordinanza verrebbe descritto un presunto sistema di interferenze e accordi illeciti che, se confermato in sede giudiziaria, potrebbe svelare una rete di condizionamenti politici e amministrativi nelle procedure di gara. Nell’indagine della Procura di Palermo, il fulcro del sistema era la gestione della lucrativa “Gara-Ponte mediante procedura Aperta per l’affidamento dei Servizi di Ausiliariato/Supporto e Reception” a Siracusa.

Negli atti giudiziari compaiono anche due figure non indagate, ma ritenute “rilevanti” ai fini della ricostruzione dei fatti: l’attuale direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Salvatore Madonia, che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe sostenuto la posizione di un’altra ditta concorrente (Pfe S.p.A.), e l’ex direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, il cui precedente operato – sempre secondo gli inquirenti – avrebbe generato il contesto di contrapposizione tra le imprese coinvolte.

Secondo quanto riportato dagli atti di indagine, la gara ponte per l’ausiliariato – indetta nel 2023 dall’allora direttore generale Salvatore Lucio Ficarra – sarebbe stata oggetto di pressioni e manovre tese a favorire una delle ditte concorrenti. Ficarra, non coinvolto nella turbativa Dussmann e non indagato, è citato da un rappresentante della Dussmann che spiega di non aver presentato ricorso contro la precedente esclusione da una gara vinta dalla Papalini perché “Ficarra volendo ci faceva male“. Un elemento che documenta l’esistenza di un clima di timore. Con lo stesso Ficarra che, secondo quanto emerge nell’ordinanza, avrebbe sperato nel successo della Papalini a danno della Dussmann (che all’Asp di Siracusa svolgeva solo il servizio di pulizie).

L’indagine odierna evidenzia come le nomine dirigenziali nel settore sanitario fossero una premessa necessaria per condizionare l’amministrazione, un fenomeno guidato dall’ex presidente della Regione, Salvatore Cuffaro, che vantava un potere di influenza su strutture strategiche, definendo tale controllo una vera e propria “Golden share”.

Tutto cambia nel febbraio 2024 quando l’ex Dg Ficarra viene trasferito a Caltanissetta, mentre al suo posto a Siracusa arriva in qualità di commissario straordinario prima e di direttore generale successivamente, Alessandro Caltagirone. La sua nomina era stata “avallata e sponsorizzata” (si legge ancora nelle 250 pagine) da Cuffaro e da Saverio Romano, cui sarebbe legato da rapporti personali, creando così un “debito di riconoscenza” che sarebbe stato sfruttato – a detta degli inquirenti – per piegare le decisioni pubbliche a favore di interessi privati. Tanto che Cuffaro stesso, discutendo con altri, chiariva la sua posizione: “… chi decide a Siracusa è amico mio … e uomo di Saverio … totale! … nominato da me ma è totale uomo di Saverio! … totale!“. Il ruolo di Caltagirone sarebbe cruciale nell’accordo volto ad aggiudicare la gara alla Dussmann service. Il Dg avrebbe accettato promesse e utilità per terzi, tra cui il miglioramento contrattuale di due dipendenti segnalati da Cuffaro e la promessa di concedere subappalti alla ditta Euroservice di Mazzola, vicina al deputato Francesco Saverio Romano.

Ma il contesto amministrativo della sanità a Siracusa era caratterizzato anche da posizioni “al limite” e da un clima di preesistente asservimento: secondo la ricostruzione degli inquirenti, la posizione del direttore sanitario Salvatore Madonia – non indagato – emerge per la sua attiva, seppur contrapposta, ingerenza nella gara. Madonia sosteneva apertamente una società concorrente della Dussmann, la Pfe, creando un “fuoco incrociato” di pressioni sulla commissione. In un’intercettazione, vista la delicatezza degli argomenti da trattare con il presidente della commissione Russo e un esponente della Pfe (Mammano), Madonia li invitò a lasciare i telefoni cellulari fuori e “continuare la conversazione all’interno del bagno del suo ufficio”.

Cuffaro cerca di sfruttare le ambizioni del Ds di ottenere un incarico dirigenziale a Palermo in cambio della sua “disponibilità più completa” sulla gara di Siracusa. L’aggiustamento della gara sarebbe avvenuto in più fasi attraverso la corruzione e la turbativa d’asta. A partire dalla manipolazione della commissione e dai punteggi: la Commissione aggiudicatrice avrebbe ‘truccato’ i punteggi tecnici attraverso un “continuo e arbitrario mutamento dei punteggi” e un “aggiustamento dei voti”.

L’obiettivo di questa manipolazione era “allineare” le offerte tecniche in modo che l’aggiudicazione si giocasse sul ribasso economico, favorendo prima una e poi un’altra società, in base a chi avrebbe dovuto prevalere. Il risultato fu che Dussmann ottenne l’aggiudicazione grazie al massimo punteggio (trenta), per la netta prevalenza del ribasso proposto.

Quando la gara non procedeva come desiderato (anche a causa dell’ingerenza di Madonia), il Dg Caltagirone interviene in modo autoritario invitando la RUP a far rinviare la seduta finale. Di Mauro, parlando con il presidente Russo, riferì che il Dg le aveva detto: “dobbiamo sospendere tutto” tramite un “verbale di seduta di commissione fittiziamente datato 31.07.2024, ideologicamente falso”, per “attendere la conferma del buon esito delle intese“, e quindi per finalizzare l’accordo relativo al subappalto a Mazzola. Russo, commentando la situazione con la collega, riconobbe che la ragione del blocco era la pressione esterna, concludendo: “…ma in realtà è un motivo politico“.

Gli inquirenti ipotizzano quindi l’esistenza di un “accordo corruttivo” finalizzato ad agevolare l’aggiudicazione alla Dussmann, in cambio di vantaggi personali e lavorativi. L’insieme di pressioni politiche, la manipolazione dei punteggi tecnici e l’abuso della funzione dirigenziale (stallo della procedura) secondo le accuse avrebbe consentito agli indagati di conseguire l’obiettivo illecito, dimostrando la condiscendenza dei pubblici ufficiali alle direttive del sodalizio criminale. Adesso toccherà agli indagati fornire la propria versione dei fatti davanti al Gip, con le udienze fissate per la prossima settimana. Di certo quello che appare al momento è un quadro a tinte fosche dove le ingerenze politiche sembrano avere la meglio sulla qualità dei servizi. O dove a vincere non è sempre il cavallo migliore, ma quello più sospinto.