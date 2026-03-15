Appalto all’Asp di Siracusa, Dussmann: “Gara annullata, nessun vantaggio per la nostra società”

“La gara non risulta aggiudicata a Dussmann in quanto annullata in autotutela”. È quanto chiarisce in una nota Dussmann Service intervenendo sulla vicenda dell’appalto per il servizio di ausiliariato bandito dall’ASP di Siracusa e finito al centro di un’inchiesta della Procura di Palermo.

La società precisa che l’annullamento della gara è avvenuto per i motivi indicati dal Tribunale del Riesame di Palermo e dal GIP di Palermo, che hanno rilevato la presenza di “elementi indiziari riferibili a un intervento dei commissari in favore della PFE S.p.A.”.

Dussmann sottolinea di non aver tratto alcun beneficio dalla procedura. “La nostra offerta tecnica – si legge nella nota – non è stata premiata dall’ASP di Siracusa, che ha invece attribuito il punteggio massimo alla società PFE SpA, come risulta dai verbali di gara”.

La società ribadisce inoltre la propria totale estraneità ai fatti oggetto dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo.

“Appena appresa la notizia dalla stampa – spiegano da Dussmann – abbiamo immediatamente interrotto il rapporto di lavoro con tutte le persone citate”.

La società conclude esprimendo “piena e totale fiducia nel lavoro della magistratura”, auspicando che le indagini possano chiarire rapidamente ogni aspetto della vicenda.