Appalto asili nido a Siracusa: il Cga sospende la sentenza del Tar

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar di Catania sull’appalto da 2,5 milioni di euro per la gestione dei cinque asili nido comunali di Siracusa. Il provvedimento nasce dall’appello del Comune e dall’incidente di appello di Amanthea Cooperativa Sociale, la cooperativa esclusa dall’aggiudicazione.

Il Tar, il 23 luglio 2025, aveva annullato l’aggiudicazione del bando all’ATI formata dalle cooperative Esperia 2000 e Sirio, accogliendo il ricorso di Amanthea. Al centro del reclamo la mancata documentazione (da parte delle aggiudicatarie) dell’esperienza richiesta ai coordinatori pedagogici: non era stata fornita alcuna prova da parte del Comune di Misterbianco per il periodo indicato, rendendo così infondata la partecipazione.

Il Cga ha ritenuto sussistere i presupposti per la sospensione cautelare della decisione del Tar, alla luce dell’importanza pubblica del servizio in questione: si tratta infatti di un appalto per servizi educativi destinati a famiglie e bambini, che richiede continuità assoluta. La nuova ordinanza sospende così l’efficacia della sentenza del Tar, fissando l’udienza di merito per una successiva decisione definitiva.