Appalto Asp Siracusa. La Dussmann dopo il Riesame: “rafforzata la posizione di totale estraneità dell’azienda”

“Le notizie diffuse dalla stampa in merito alle motivazioni della sentenza del Tribunale del Riesame confermano quanto Dussmann Service ha sempre sostenuto con fermezza sin dall’inizio della vicenda. In particolare, dalle motivazioni del Collegio del Riesame emerge l’assenza di qualsiasi “intervento posto in essere (o anche solo promesso) dal direttore generale Caltagirone Alessandro in favore della società Dussmann”, così come la mancanza di elementi che comprovino la conclusione di un accordo illecito o la realizzazione di atti contrari ai doveri d’ufficio. Elementi che escludono in modo netto qualsiasi beneficio, diretto o indiretto, in capo a Dussmann e che rafforzano la posizione di totale estraneità dell’Azienda rispetto ai fatti oggetto dell’indagine della Procura di Palermo”. È quanto si legge in una nota della società Dussman a seguito di quanto emerso dopo la decisione del Riesame di Palermo in particolare sulla posizione dell’ex Dg di Siracusa Alessandro Caltagirone.

“A conferma di ciò, si evidenzia inoltre che la gara in oggetto non risulta aggiudicata a Dussmann, essendo stata annullata in autotutela per le ragioni già evidenziate dal Tribunale del Riesame e dal GIP, riconducibili alla sussistenza di elementi indiziari riferibili a un intervento dei commissari in favore della società PFE S.p.A – prosegue la nota -. Dussmann Service ribadisce, pertanto, di non aver tratto alcun vantaggio dalla vicenda, a maggior ragione considerando che la propria offerta tecnica non è stata premiata dall’ASP di Siracusa, che ha invece attribuito il massimo punteggio alla società PFE S.p.A., come risulta dai verbali di gara. Si precisa, inoltre, che nessun atto relativo alle indagini è mai stato notificato alla nostra società. Dussmann Service ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura, che ha condotto con rigore, imparzialità e nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento le attività di accertamento dei fatti. L’Azienda, infine, conferma di adottare da sempre rigorosi standard di comportamento etico, trasparenza e conformità normativa, in linea con il proprio Codice di Condotta e con le policy internazionali di Compliance & Integrity del Gruppo Dussmann”.