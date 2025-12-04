Appalto di due asili nido a Siracusa: offerta esclusa per anomalia. Gli uffici: “nessuna interruzione del servizio”

Colpo di scena nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di 2 asili nido comunali a tempo pieno a Siracusa (Asilo Baby Smile di 39 posti e Asilo Arcobaleno di 42 posti). A seguito di un riesame imposto dal Tar, gli uffici comunali hanno disposto l’esclusione definitiva dell’operatore economico inizialmente aggiudicatario, la “Noi Società Cooperativa Sociale”. La decisione è stata presa per la non accettazione dei giustificativi di anomalia presentati, in quanto l’offerta è stata ritenuta non congrua e non sostenibile. Ma dall’amministrazione rassicurano: nessuna interruzione del servizio.

La complessa fase di verifica è stata riaperta su mandato del Tribunale Amministrativo Regionale lo scorso settembre, con una sentenza che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato dal costituendo Rti Esperia 2000 – Sirio Soc. Coop. Soc., secondo classificato.

Il Tar aveva annullato la precedente aggiudicazione e aveva imposto al Comune nella qualità di Stazione appaltante di procedere a una nuova verifica della congruità dell’offerta della Noi Soc. Coop. Soc., con l’onere per l’operatore economico di “spiegare provando” la sostenibilità del ribasso. La disamina approfondita condotta dal Rup e dalla Commissione giudicatrice ha in effetti evidenziato diverse e gravi criticità che hanno portato alla revoca dell’aggiudicazione.

L’aspetto più critico riguarda la sottostima del personale necessario. A fronte di un fabbisogno stimato di 59.560,44 ore (calcolato su 75,5 settimane effettive), la NOI Soc. Coop. Soc. ha presentato nelle sue giustificazioni economiche un monte ore complessivo di sole 54.209 ore. Ciò ha generato un gap in difetto di 5.357,42 ore. La Commissione ha stabilito che tale sottostima incide sulla capacità dell’Operatore economico di garantire il rispetto degli standard di servizio.

La sottostima è derivata anche da un errore metodologico nel dimensionamento del personale. Calcolato il fabbisogno sulla base del numero complessivo di posti (81) dei due asili, la Commissione ha rilevato che, poiché i due plessi non sono contigui e non sono ubicati nello stesso immobile, necessitano di un organico autonomo e proporzionato alla capienza di ciascuna struttura, rendendo il calcolo unitario in violazione del principio del necessario dimensionamento autonomo.

È stato inoltre contestato l’utilizzo delle ore relative a figure migliorative (psicologo e mediatori culturali/familiari) — che erano state premiate in sede di offerta tecnica — per coprire il fabbisogno ordinario di personale obbligatorio (educatori e ausiliari).

Complessivamente, quindi, il costo della manodopera offerto è risultato non congruo e non sostenibile rispetto al fabbisogno reale. Le economie dichiarate non erano infatti supportate da evidenze documentali verificabili, rendendo l’offerta inaccettabile per difetto di sostenibilità e di attendibilità complessiva.

A conclusione della verifica, il Rup ha disposto l’esclusione della Noi Soc. Coop. Soc. dalla procedura di gara e la revoca dell’esecuzione in corso. Il Rup ha altresì dichiarato che, poiché tutte le offerte presentate in gara erano in fascia di anomalia, si procederà ora con la verifica di anomalia dell’offerta del costituendo Rti Esperia 2000 – Sirio Soc. Coop. Soc., secondo classificato. L’obiettivo è valutarne l’affidabilità e l’eventuale individuazione quale nuovo aggiudicatario.