Appalto igiene urbana a Siracusa, Fratelli d’Italia lancia l’allarme: “grave forzatura, si sospenda tutto e si riferisca in Consiglio”

Preoccupazione e richiesta di immediata chiarezza sull’appalto del servizio di igiene urbana a Siracusa. A sollevarle è Fratelli d’Italia Siracusa, che interviene duramente su quanto sta accadendo in merito al passaggio di gestione del servizio, definendo l’operazione una “grave forzatura” e chiedendo la sospensione dell’iter.

Secondo quanto reso noto dal partito, in data 16 gennaio 2026 la Tekra Srl, attuale affidataria del servizio di igiene urbana, ha comunicato all’amministrazione comunale di aver proceduto all’affitto di un ramo d’azienda che comprende anche il contratto in essere con il Comune di Siracusa, indicando come società subentrante la RIS.AM. Srl, con decorrenza dal 1° febbraio 2026.

Una procedura che, per Fratelli d’Italia, appare “palesemente viziata” e in contrasto con il Codice dei Contratti Pubblici, che non consentirebbe il trasferimento automatico di un appalto pubblico senza le necessarie verifiche di legittimità, dei requisiti previsti dalla normativa, delle condizioni di trasparenza e senza il coinvolgimento degli organi politici e di controllo.

“Ci troviamo davanti a un passaggio estremamente delicato – sottolinea Romano – che riguarda un servizio essenziale per la città, la tutela dei lavoratori e, soprattutto, il rispetto delle regole. Non è accettabile che decisioni di tale portata vengano gestite come meri atti amministrativi, senza un confronto pubblico e istituzionale”.

Da qui la richiesta formale avanzata dal partito: l’immediata sospensione dell’iter procedurale relativo al subentro della nuova società e la convocazione urgente del Consiglio Comunale, affinché il sindaco e l’amministrazione riferiscano in aula, chiarendo ogni aspetto giuridico, amministrativo ed economico dell’operazione.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha annunciato, inoltre, la predisposizione di un Ordine del Giorno urgente per aprire un confronto politico e istituzionale su una vicenda che coinvolge uno dei servizi più importanti per la città.

“La trasparenza, la legalità e il rispetto delle istituzioni non sono opzionali – conclude il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia –. Su un tema così rilevante per Siracusa non faremo sconti a nessuno”.