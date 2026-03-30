Appello da Siracusa a Striscia la Notizia: “si apra un vero dialogo per il ritorno definitivo delle reliquie di Santa Lucia”

Un appello pubblico, rivolto questa volta a Striscia la Notizia e in particolare a Valerio Staffelli, per riportare al centro dell’attenzione una questione che da anni anima il dibattito cittadino e la devozione popolare: il ritorno definitivo delle spoglie di Santa Lucia a Siracusa. A firmarlo è Francesco Candelari, farmacista siracusano, da tempo impegnato sul piano civile e culturale per promuovere una riflessione sul futuro delle reliquie della patrona, custodite da secoli a Venezia:

“Santa Lucia, martire siracusana del III secolo e patrona amatissima in tutto il mondo, nacque, visse e subì il martirio proprio a Siracusa. Tuttavia, da molti secoli le sue reliquie sono custodite a Venezia, presso il Patriarcato veneziano, dove giunsero dopo le vicende storiche delle Crociate e dei trasferimenti medievali. Da allora la città che le diede i natali e il martirio non ha più potuto accoglierla stabilmente. Come devoto e come cittadino, ho promosso negli anni diverse iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni ecclesiastiche su questo tema. Ho scritto lettere, promosso appelli pubblici, partecipato a iniziative culturali e mediatiche e ho cercato in ogni modo di riaprire un dialogo serio sul ritorno definitivo della nostra Santa patrona.

In questo percorso ho avuto anche la gioia di ricevere una risposta dalla Santa Sede. Il Santo Padre, tramite il suo cerimoniere, mi ha fatto sapere che la questione può essere affrontata solo se la Curia di Siracusa avvierà serie trattative con il Patriarcato di Venezia. Solo in presenza di questo dialogo, la Santa Sede potrebbe eventualmente svolgere un ruolo di mediazione. Proprio per questo motivo ho chiesto un’udienza al Vescovo di Siracusa per mostrargli la missiva ricevuta e per illustrargli la volontà espressa dal Santo Padre. Purtroppo il Vescovo non mi ha ricevuto personalmente, delegando il confronto al suo cancelliere.

Dopo aver espresso pubblicamente il mio disappunto attraverso gli organi di stampa locali, il Vescovo ha diffuso un comunicato nel quale ha dichiarato che questa vicenda non riguarderebbe i laici. In sostanza, sono stato liquidato senza che venisse presa in considerazione la volontà espressa per iscritto dal Santo Padre, che invece invita proprio ad avviare un dialogo serio su questa questione. Ritengo che questa situazione meriti attenzione e trasparenza. Non si tratta di una battaglia personale, ma del sentimento profondo di una comunità intera. Siracusa e i devoti di Santa Lucia sparsi nel mondo desiderano semplicemente che si apra finalmente un confronto vero, dopo secoli di silenzio. Per questo mi permetto di chiedere il suo aiuto. Un servizio di Striscia la Notizia, sia a Siracusa sia a Venezia, potrebbe portare alla luce questa vicenda e dare voce a tanti fedeli che aspettano giustizia e ascolto.

Il suo intervento potrebbe contribuire ad aprire finalmente un dialogo tra la Curia siracusana e il Patriarcato di Venezia, nel rispetto della storia, della fede e della volontà dei devoti. La ringrazio sinceramente per l’attenzione e per il lavoro che da anni svolge nel portare alla luce situazioni che spesso rimangono nell’ombra”.