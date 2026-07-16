Appena scarcerato da Augusta, immediatamente espulso dal territorio nazionale

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura, a seguito dell’attività istruttoria, hanno eseguito un decreto di espulsione nei confronti di un uomo appena scarcerato dalla Casa di Reclusione di Augusta ove ha scontato una pena per vari reati fra cui rissa, lesioni personali, furto, favoreggiamento della prostituzione e tentata estorsione.
Dopo le incombenze di legge lo straniero è stato condotto presso un CPR dell’isola per poi essere definitivamente espulso.