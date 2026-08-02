Applausi a Pedara per il chitarrista siracusano Valerio Massaro

Cultura · XXII Meeting

Grande successo per il concerto del chitarrista Valerio Massaro, protagonista di una delle serate più attese del XXII Meeting Chitarristico Internazionale di Pedara, manifestazione che continua a rappresentare un importante punto di riferimento per gli appassionati della chitarra classica e per i giovani musicisti.

La giornata si è aperta con un workshop tenuto dal maestro Massaro, che ha coinvolto gli allievi partecipanti in un intenso momento di approfondimento tecnico e interpretativo. Attraverso consigli pratici e riflessioni sulla prassi esecutiva, il chitarrista ha condiviso la propria esperienza artistica, offrendo ai presenti un’importante occasione di crescita musicale.

In serata, il pubblico ha assistito a un concerto di grande fascino, impreziosito dall’utilizzo di due chitarre originali dell’Ottocento appartenenti alla collezione privata dello stesso Valerio Massaro: una prestigiosa Louis Panormo del 1828 e una rara Coffe-Goguette del 1830. Strumenti di straordinario valore storico e liutario che hanno restituito al repertorio sonorità autentiche, esaltando le caratteristiche timbriche della musica dell’epoca.

Il programma ha proposto un raffinato percorso musicale con pagine di Johann Sebastian Bach, Mauro Giuliani, Eduardo Díaz e Niccolò Paganini, interpretate con rigore stilistico, sensibilità espressiva e brillante virtuosismo. La scelta di eseguire il repertorio su strumenti coevi ai compositori ha aggiunto ulteriore interesse culturale e musicologico alla serata.

Nella seconda parte del concerto, Valerio Massaro si è esibito in duo con la cantante Carola Sutera, proponendo alcune suggestive trascrizioni dedicate alle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone. L’intesa tra i due interpreti e la raffinatezza degli arrangiamenti hanno regalato al pubblico momenti di intensa emozione, accolti da calorosi e prolungati applausi.

L’evento, organizzato dal maestro Agatino Scuderi, ha confermato ancora una volta l’alto profilo del Meeting Chitarristico Internazionale di Pedara, appuntamento che da oltre vent’anni valorizza la chitarra classica attraverso concerti, masterclass e incontri con artisti di rilievo, contribuendo alla diffusione della cultura musicale e del patrimonio chitarristico.