Approvata la finanziaria regionale. Auteri: “risorse concrete ai Comuni del Siracusano, il territorio al primo posto”

“La Finanziaria regionale 2025, approvata nella notte tra venerdì e sabato all’Assemblea Regionale Siciliana, porta risorse importanti e mirate ai Comuni del Siracusano, con interventi concreti a sostegno dei territori e delle comunità”. Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, sottolineando come la manovra abbia previsto misure diffuse e trasversali, capaci di incidere su servizi essenziali, salute, inclusione e sviluppo locale. Particolare rilievo assume il progetto salute, con 440 mila euro destinati a visite di prevenzione oncologica gratuite nei Comuni di Priolo, Augusta e Melilli.

“È un intervento senza precedenti per l’area industriale – evidenzia Auteri –. Mai prima d’ora si era rafforzato in modo così strutturato il progetto di screening oncologici in questi territori, mettendo al centro il diritto alla prevenzione e alla salute delle persone”. Tra gli stanziamenti approvati figurano 2,5 milioni di euro per i Comuni di area vasta, tra cui Noto; 1,8 milioni di euro per i Comuni con aree industriali (Priolo, Augusta e Melilli); 3 milioni di euro per i Comuni che affrontano gli sbarchi migratori, in particolare Augusta e Portopalo; 500 mila euro per i Comuni con incremento demografico superiore al 3%, tra cui Noto; 1,2 milioni di euro per i Comuni dei Borghi più belli d’Italia, con Palazzolo Acreide tra i beneficiari; 4 milioni di euro per i Comuni con siti Unesco, destinati a Siracusa (Ortigia), Noto, Palazzolo e Sortino; 2 milioni di euro per i Comuni costieri, finalizzati alla realizzazione di accessi al mare per persone con disabilità.

“Questa Finanziaria – prosegue Auteri – dimostra che quando si lavora seriamente all’ARS, i risultati arrivano. Le risorse non sono annunci, ma atti concreti approvati in Aula. Il territorio è stato messo al primo posto, senza scorciatoie e senza attribuirsi meriti che appartengono a un lavoro collettivo svolto nelle sedi regionali competenti”. Infine, durante i lavori della Finanziaria, è stato approvato anche l’emendamento da 5,5 milioni di euro per la riqualificazione e la riparazione urgente del viadotto di Cassibile, lungo l’autostrada A18 Siracusa–Gela, un intervento strategico per la sicurezza e la viabilità del Sud-Est siciliano. “Continueremo su questa strada – conclude Auteri – con l’obiettivo di trasformare le risorse regionali in opportunità reali per i cittadini, senza clamori, ma con responsabilità e risultati”.